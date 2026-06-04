"Auch der Meisterwagen wird bereits vorbereitet"

– Foto: SV Neustetten

Der SV Neustetten hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Alb gesichert und feiert damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach einer herausragenden Spielzeit, die vor allem von defensiver Stärke geprägt war, zieht Trainer Rafael Rees Bilanz. Er spricht über die spontanen Feierlichkeiten, den enormen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und den Verzicht auf personelle Veränderungen für die kommende Runde.

„Die Feier hatten wir noch nicht geplant, aber nach dem Abpfiff war sie schnell organisiert. Unser Sponsor, die Brauerei Schimpf, hat sehr kurzfristig eine Palette Getränke bereitgestellt, und auch unser Sportheim war komplett ausgelastet. Die Feier ging bis in die Morgenstunden und wurde am nächsten Tag fortgesetzt“, schildert Trainer Rafael Rees gegenüber FuPa die emotionalen Stunden nach dem Meilenstein.

Die Erleichterung und die Freude über den vorzeitigen Titelgewinn waren beim neuen Meister riesig, obwohl der Erfolg im Vorfeld organisatorisch noch gar nicht vorbereitet war. Direkt nach dem Schlusspfiff entwickelte sich die Situation jedoch zu einer rauschenden Party, bei der das gesamte Vereinsumfeld mobilisiert wurde.

Die Zahlen einer meisterlichen Saison

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Kreisliga A3 Alb verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft an der Spitze festgesetzt hat, da nur noch ein Spieltag aussteht. Der SV Neustetten führt das Tableau mit 64 Punkten aus bisher 29 Begegnungen unangefochten an. Die Bilanz von 20 Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen wird von einem Torverhältnis von 61:24 Toren untermauert.

Der direkte Verfolger, die SG Mössingen/Belsen, belegt mit 60 Punkten nach ebenfalls 29 absolvierten Spielen den zweiten Platz. Die Bilanz des Konkurrenten weist 19 Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen bei einem Torverhältnis von 82:41 Toren auf. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel beträgt der Vorsprung des Tabellenführers uneinholbare vier Zähler.

Unerwarteter Erfolg nach einer defensiveren Zielsetzung

Dass die Spielzeit letztlich mit der Meisterschaft und dem Aufstieg gekrönt werden würde, war zu Beginn der Runde keineswegs als feste Erwartung formuliert worden. Der Trainer ging nach den starken Leistungen des Vorjahres mit einer realistischen, aber verhaltenen Prämisse an die neue Aufgabe heran.

Auf die Frage, ob er mit dem Titelgewinn gerechnet habe bzw. wie das Saisonziel lautete, antwortet Rafael Rees: „Nein, überhaupt nicht. Nach dem herausragenden, aber auch etwas überraschenden zweiten Platz in der vergangenen Saison hatten wir dieses Jahr das Ziel, uns im vorderen Tabellendrittel zu platzieren.“

Mannschaftliche Geschlossenheit als Schlüssel zum Triumph

Der entscheidende Grund für den Triumph lag in der Geschlossenheit des Kaders, der sich auch durch schwierige Phasen nicht aus der Bahn werfen ließ. Die hohe Disziplin auf dem Trainingsplatz bildete das Fundament für den Erfolg in den Pflichtspielen.

„Ausschlaggebend war aus meiner Sicht unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben einen starken Zusammenhalt, eine hohe Trainingsbeteiligung und konnten auch in schwierigen Phasen und nach Niederlagen als Team überzeugen“, analysiert der Coach die wesentlichen Faktoren, die den Titelgewinn ermöglichten.

Defensive Stabilität und eine verbesserte Spielanlage

Auf dem Rasen überzeugte das Meisterteam in den vergangenen Monaten vor allem durch eine erstklassig organisierte Hintermannschaft, die der Liga ihren Stempel aufdrückte. Neben der Abwehrarbeit entwickelte die Mannschaft jedoch auch im eigenen Ballbesitz spielerische Fortschritte.

„Wir waren diese Saison defensiv sehr stark und haben mit Abstand die wenigsten Gegentore vorzuweisen. Außerdem haben wir eine für uns sehr gute Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden und uns auch im Spiel mit Ball weiter verbessert“, beschreibt Rafael Rees die Stärken seiner Mannschaft.

Offizielle Abschlussfeier und die Reise nach Mallorca

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteiger bald die Belohnung an. Bevor der Alltag der Vorbereitung wieder beginnt, wird der Erfolg im Kreis der Mannschaft, des Vereins und der Anhänger gebührend gefeiert, wobei die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen.

„Am Wochenende findet nach dem letzten Spiel unsere offizielle Abschlussfeier statt. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, und auch der Meisterwagen wird bereits vorbereitet. Ende Juni wird die Meisterschaft dann noch auf Mallorca gefeiert“, blickt der Trainer voller Vorfreude auf die anstehenden festlichen Höhepunkte.

Konsequente Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Bezirksliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Beförderung das logische Resultat einer harten Saisonarbeit. Auf die Frage nach der Zukunft antwortet Rafael Rees unmissverständlich: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die neue Herausforderung in der höheren Spielklasse.“

Volles Vertrauen in die Kontinuität des bestehenden Kaders

Für die kommenden Aufgaben in der neuen Umgebung setzen die Verantwortlichen auf das bewährte Fundament der Aufstiegsmannschaft. Große personelle Veränderungen oder Transfers sind aktuell nicht vorgesehen, da das Vertrauen in das vorhandene Personal absolut ist.

Der Trainer gewährt einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen: „Die Mannschaft wird zusammenbleiben. Derzeit sind keine Zu- oder Abgänge geplant, sodass wir, Stand jetzt, mit dem bestehenden Kader in die neue Saison starten werden.“

Das primäre Ziel für die Spielzeit 2026/2027

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verändern sich naturgemäß auch die Anforderungen an das Team. Für die anstehende Saison 2026/2027 bleibt der Trainer betont bodenständig und richtet den Blick auf das Erreichen des Klassenerhalts. Rafael Rees gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Unser Ziel für die Saison 2026/2027 ist es, uns schnell in der neuen Liga zurechtzufinden und die Klasse zu halten.“