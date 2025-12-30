Auch der Fußballbezirk trauert und Zugang aus Westfalen

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Fußballbezirk mit:

Das Jahr 2025 endet in tiefer Trauer

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall und die gesamte Fußballfamilie trauert um Savas Yavuz (SV Plüderhausen), der am zweiten Weihnachtsfeiertag völlig unerwartet verstorben ist. Savas war jahrzehntelang eng mit dem SV Plüderhausen verbunden, sei es Jugendtrainer, Spieler bei den Aktiven sowie bei den "Alten Herren."

Wir sind tief betroffen!

Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen sowie dem SV Plüderhausen, denen wir alle Kraft wünschen, um dieses unfassbare Schicksal zu verarbeiten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSG Ulm

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Auf dem sechsten Rang der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1, überwintern die Frauen der SSG Ulm und damit im gesicherten Mittelfeld. Nach dem neunten Rang in der Vorsaison als Aufsteiger können die SSG-Frauen bislang sehr zufrieden sein. In der Winterpause freuen sich die Landesliga-Fußballerinnen nun über einen interessanten Zugang. Von Teutonia Schalke-Nord aus der Frauen-Bezirksliga Westfalen, Staffel 5, wechselt Mario Thiele nach Ulm. Die Mittelfeldspielerin sammelte in den vergangenen Jahren viel Bezirksliga-Erfahrung bei Schalke-Nord und verstärkt nun den württembergischen Landesligisten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++