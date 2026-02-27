Auch der Coach mischt mit: Harter Konkurrenzkampf vorm Punktspielstart beim VfB Hallbergmoos Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Fussball, Landesliga Südost, SV Dornach - VfB Hallbergmoos – Foto: Sven Leifer

Mit einer englischen Woche startet der VfB Hallbergmoos in die zweite Saisonhälfte. Den Auftakt macht ein Heimspiel gegen ein Kellerkind.

Da bahnt sich ein Start von Null auf Hundert an: Mit einer englischen Woche und drei Spielen in sieben Tagen nimmt der VfB Hallbergmoos den Landesliga-Alltag wieder auf. Los geht es am Samstag (14 Uhr, Kunstrasenplatz) mit dem Heimspiel gegen Garmisch-Partenkirchen. Die Hallbergmooser gehören an der Spitze zu etwa sechs Mannschaften, die im Frühsommer den Aufstieg in die Bayernliga feiern wollen. Der VfB hat da relativ gute Argumente – auch dank einer ziemlich professionellen Struktur. In den Testspielen wurde zur Pause elfmal gewechselt. Und so stand in beiden Halbzeiten ein Team auf dem Platz, das in jedem Landesliga-Punktspiel denkbar ist. Bis auf den Langzeitverletzten Yannick Sassmann ist alles an Bord, alle sind fit. Was den Konkurrenzkampf betrifft, befinden sich die Hallbergmooser fast auf dem Level eines Regionalligisten.

Mit fünf bis sechs Innenverteidigern ist Hallbergmoos ziemlich gut besetzt Trainer Andreas Giglberger deutet an, dass die Anfangself des letzten Testspiels schon ein paar Einblicke gibt. In der bildeten beispielsweise Giglberger und Andreas Kostorz, der andere Spielertrainer, die Innenverteidigung. Der Chefcoach kündigt an, sich gegen Garmisch noch mal herauszunehmen, verbindet das aber mit einer Ansage: „Ich habe jetzt ein ganz anderes Level als in der Vorrunde. Jetzt bin ich nicht nur Trainer, sondern auch Spieler.“ Keine Frage: Mit fünf bis sechs Innenverteidigern ist Hallbergmoos ziemlich gut besetzt. Der Konkurrenzkampf ist aber quer durch alle Mannschaftsteile brutal. So hat der im Sommer verletzt gekommene Simon Werner nun wieder sein Top-Niveau erreicht. Er ist der Unterschiedsspieler, der mit einem Geniestreich Begegnungen entscheiden kann. Das gilt auch für Fabian Diranko, der sich nach ewiger Verletzungsodyssee wieder im Mannschaftstraining befindet. Für Punktspieleinsätze ist es aber noch einen Tick zu früh.