Auch das zweite Testspiel gewinnt der SSV Weilerswist deutlich mit 5:0

Testspiel am Sonntag, 20. Juli 2025, Anstoß: 13:00 Uhr, Sportzentrum an der Erft, Weilerswist

Am heutigen Sonntagmittag empfing der SSV Weilerswist im zweiten Vorbereitungsspiel den VfL Meckenheim im heimischen Sportzentrum an der Erft.

Frühe Dominanz bringt schnelle Führung

Von Beginn an ließ der SSV keinen Zweifel daran, wer Herr im Hause ist. Die Gastgeber gingen bereits in der 5. Spielminute in Führung: Nach einem Eckball von Sven Stanienda herrschte Verwirrung in der Meckenheimer Defensive, und Felix Kortholt nutzte die Unordnung zur frühen 1:0-Führung.

Nur zwei Minuten später erhöhte Daouda Coulibaly auf 2:0. Nach einem schönen Pass durch die Mitte setzte sich Coulibaly im Eins-gegen-eins gegen den Gästekeeper durch und schob den Ball überlegt ins leere Tor.

Elfmeterchance für Meckenheim – Pessara glänzt

Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die große Möglichkeit für die Gäste zum Anschluss: Nach einem Handspiel von Kortholt im Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Doch Neuzugang Stephan Pessara im Tor des SSV ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß stark – ein erstes Ausrufezeichen des neuen Keepers.

Mit dem 2:0 ging es in die Halbzeitpause.

Weilerswist erhöht nach der Pause

Auch in der zweiten Hälfte blieb der SSV die spielbestimmende Mannschaft. In der 55. Minute sorgte Sven Stanienda für das Highlight des Tages: Sein Eckball segelte direkt ins Tor – ein seltener, aber spektakulärer Treffer zum 3:0.

In der 62. Minute war erneut Coulibaly zur Stelle: Nach einem schönen Angriff über rechts legte er zunächst auf Stanienda zurück, der Kampermann bediente. Dessen Schuss wurde zwar noch geblockt, doch Coulibaly schaltete am schnellsten und schob zum 4:0 ein – sein zweiter Treffer an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte dann Luis Kampermann selbst in der 75. Minute: Nach starkem Einsatz von Stanienda auf der linken Seite landete dessen flache Hereingabe bei Kampermann, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 5:0.

Fazit

Der SSV Weilerswist knüpft mit dem 5:0-Sieg nahtlos an die gute Leistung der Vorwoche an. Trotz zahlreicher Umstellungen in der Startelf präsentierte sich das Team in beeindruckender Frühform. Die Gäste aus Meckenheim hatten ihrerseits durchaus Chancen, insbesondere mit dem vergebenen Elfmeter kurz vor der Pause, konnten diese jedoch nicht nutzen.

Herausragende Akteure beim SSV

Neben Torhüter Stephan Pessara, der nicht nur den Elfmeter parierte, sondern auch mit viel Ruhe und Übersicht agierte, verdienten sich die beiden jungen Verteidiger Jannis Gilbert und Joel Mahrhold ein Sonderlob. Sie bildeten gemeinsam mit dem erfahrenen Salohidin eine stabile Dreierkette. Offensiv war Sven Stanienda Dreh- und Angelpunkt: ein Tor per direktem Eckball, zwei Assists – eine überragende Vorstellung.

Stimmen zum Spiel

Jan Freis, Trainer VfL Meckenheim:

„Ein 0:5 klingt natürlich erstmal bitter. Aber nach zwei intensiven Trainingstagen war das Spiel besser, als es das Ergebnis vermuten lässt. Auch wir hatten unsere Chancen und hätten ein oder zwei Tore machen können. Letztlich war es ein wichtiges Trainingsspiel, aus dem wir viele Erkenntnisse mitnehmen.“

Frederik Ziburske, Trainer SSV Weilerswist:

„Man hat heute gesehen, dass wir schon drei Wochen im Training sind, während Meckenheim erst diese Woche gestartet ist. Besonders loben möchte ich Jannis Gilbert, der in der Mitte der Dreierkette ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Auch Stephan Pessara im Tor hat mich überzeugt – Elfmeter gehalten, zu Null gespielt – das freut mich sehr für ihn.

Insgesamt bin ich in dieser Phase der Vorbereitung sehr zufrieden, auch wenn es noch ein paar Abläufe gibt, an denen wir weiter arbeiten müssen.“

Torschützen:

1:0 Felix Kortholt (5.)

2:0 Daouda Coulibaly (7.)

3:0 Sven Stanienda (55., direkter Eckball)

4:0 Daouda Coulibaly (62.)

5:0 Luis Kampermann (75.)