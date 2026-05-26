Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Auch das Saisonfinale ging unnötigerweise mit 2:3 verloren
Der Meister und Aufstgeiger FC Elmshorn wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Holsten-Stadion das Saisonfinale mit 3:2 (0:0). Es war abermals eine völlig unnötige Heim-Niederlage des TuS Holstein Quickborn. Nach einer eigenen 2:1-Führung hatte man noch 2 Großchancen zur Erhöhung, die aber leider kläglich vergeben wurden. So ging de anvisierte 4.Tabellenplatz noch verloren. Man belegt in der Abschlusstabelle einen enttäuschenden 5.Platz.