 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Auch das Saisonfinale ging unnötigerweise mit 2:3 verloren

von Uwe Langeloh · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga HH West
Holst.Quickb
Elmshorn

So., 24.05.2026, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
2
3

Der Meister und Aufstgeiger FC Elmshorn wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Holsten-Stadion das Saisonfinale mit 3:2 (0:0). Es war abermals eine völlig unnötige Heim-Niederlage des TuS Holstein Quickborn. Nach einer eigenen 2:1-Führung hatte man noch 2 Großchancen zur Erhöhung, die aber leider kläglich vergeben wurden. So ging de anvisierte 4.Tabellenplatz noch verloren. Man belegt in der Abschlusstabelle einen enttäuschenden 5.Platz.