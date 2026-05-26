Auch das Saisonfinale ging unnötigerweise mit 2:3 verloren

Der Meister und Aufstgeiger FC Elmshorn wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Holsten-Stadion das Saisonfinale mit 3:2 (0:0). Es war abermals eine völlig unnötige Heim-Niederlage des TuS Holstein Quickborn. Nach einer eigenen 2:1-Führung hatte man noch 2 Großchancen zur Erhöhung, die aber leider kläglich vergeben wurden. So ging de anvisierte 4.Tabellenplatz noch verloren. Man belegt in der Abschlusstabelle einen enttäuschenden 5.Platz.