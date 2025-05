Auch das letzte Saisonspiel ging in die Binsen ....

Was für ein Saison-Abschluss? Auch das letzte Spiel in der Saison 2024/25 beim SC Sperber ging mit 3:5 (2:2) verloren .... In der Hinrunde noch auf einen ausgezeichneten 2 .Tabellenplatz mit 29 Punkten und Luft nach oben. In der Rückrunde dann der Absturz auf einem einttäuschenden 9.Rang mit nur 17 Punkten. Damit ist man am Ende ins graue Mittelfeld eingetaucht. Man sollte sich im Team selbst und im Umfeld nach der Ursache fragen, denn so etwas kommt nicht von allein mal so!