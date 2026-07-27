Auch das 4.Testspiel siegreich bestritten - 5:0 (1:0) gegen SC C 2.

Unser Liga-Team besiegte vor 21 gezählten - bei regnerischem Wetter (Nieselregen) - im Holsten-Stadion im 4.TESTSPIEL im Rahmen seiner umfangreichen Vorbereitungsphase gegen die in der 1.HZ noch ebenbürtige und in der 2.HZ völlig überforderte Bezirksliga-Mannschaft vom SC Concordia 2 klar und deutlich mit 5:0 (1:0).

Auch das 4.Testspiel wurde siegreich bestritten - 5:0 (1:0) gegen SC Concordia/21.07.26

Ein guter 5:0-Erfolg im heutigen Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Concordia. Das Ergebnis war klar, nach oben ist aber sicher noch Luft.

Die Tore:

1:0 Hiwad Sardarzai – nach starkem Pressing erobern wir den Ball im letzten Viertel des gegnerischen Feldes, Tim Heinitz legt quer und Hiwatt schließt eiskalt ab.

2:0 Khaled Saei – Moussa setzt sich stark im Eins-gegen-Eins über außen durch und flankt nach innen, Khaled vollendet per Kopfball.

3:0 Tim Heinitz – nach einem präzisen Steckpass von Vasili schlüpft er am Torwart vorbei und macht das dritte Tor.

4:0 Michel Lares – erneut über außen: Moussa spielt scharf nach innen, Michel schließt sicher ab.

5:0 Michel Lares – Tim Heinitz mit der Vorlage, Michel setzt mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

Fünf Tore und ein souveräner Sieg für die Statistik, aber auch einige Phasen, in denen wir konstanter und präziser hätten auftreten können. Trotzdem haben wir uns klar durchgesetzt und nehmen die Erkenntnisse mit in die nächsten Aufgaben der Vorbereitung