Auch das 3.Testpiel wurde gewonnen - 4:0 (1:0) gegen SVR 2

Auch das 3.Testspiel wurde gewonnen - 4:0(1:0) gegen SVR 2/21.07.26

Dienstagabend (21.07.) absolvierte unser Liga-Team im Holsten-Stadion ihr 3.TESTSPIEL im Rahmen seiner umfangreichen Vorbereitungsphase gegen den Kreisligisten SV Rugenbergen 2 und gewann mit 4:0 (1:0) Das klare Ergebnis von 4:0 ist für das SVR-Team noch sehr, sehr schmeichelhaft.

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Die Tore:

1:0 (31.) Tim Heinitz – starke Einzelaktion, setzt sich im Eins-gegen-eins durch und schiebt den Ball souverän in die lange Ecke.

2:0 (60.) Hiwad Sardazai – nach einem schönen Doppelpass mit Tim Heinitz eiskalt abgeschlossen.

3:0 (61.) Berkant Aydin – nach einem Freistoß von Hiward Sardazai reagiert er am schnellsten und staubt ab.

4:0 (75.) Gavin Ehmke – setzt mit dem letzten Treffer den Schlusspunkt.

Ein erfolgreicher Test mit vielen wichtigen Erkenntnissen. Jetzt gilt es, die Chancenverwertung zu verbessern und die neuen Abläufe weiter zu festigen.



Hier geht´s zu 216 FOTOS vom Spiel. Unsere Fotografien Feenja erstellte diese wunderschönen Fotos vom Spiel. Danke liebe Feenja Schaut unter https://www.capturebook.de/@UweLangeloh/galerie/iPNQWIiGWDuwT88juoc7

