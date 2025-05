Auch dank lupenreinem Hattrick: RW Überacker steht kurz vor der Krönung

SpVgg Röhrmoos – RW Überacker 1:4 (0:3) – Auch von 300 Zuschauern ließ sich der Tabellenführer aus Überacker nicht beeindrucken. Besonders Sarah Rothwinkler nicht, die gleich in den ersten 45 Minuten einen lupenreinen Hattrick hinlegte. Angesichts der klaren Führung wechselte Trainer Andreas Fasching zur Pause kräftig durch. Der Spielfluss ging für knapp 20 Minuten ein wenig verloren. In dieser Phase gelang den Gastgebern der Ehrentreffer. Anna Richter sorgte mit dem Tor zum 4:1 letztlich aber dafür, dass keine Gefahr für die in die Landesliga zurückstrebenden Rot-Weißen entstand. „Wenn wir am Mittwochabend gegen Forstern (19.30 Uhr) oder am Samstag gegen den MTV Dießen (11 Uhr) eines der beiden Spiele gewinnen, sind wir Meister“, so Fasching.