Auch dank „absolutem Traumtor“: Münsing gewinnt deutlich bei Murnau II

30.03.2025, SV Münsing - MTV Berg, Florian Buchloh, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Einen 3:0-Erfolg beim TSV Murnau II könnte man auf den ersten Blick als unproblematische drei Punkte interpretieren. Doch der Münsinger Coach Martin Grelics hatte viel Lob für den Auftritt seiner Mannschaft übrig: „Das war schon nicht einfach, aber sie haben das echt gut gemacht.“

Bei den drei kränkelnden Offensivspielern reichte es letztlich nur bei Sebastian Schönacher für einen Platz auf der Bank; dafür musste sich Sebastian Uhle am Morgen auch noch krankmelden. „War ein ziemlicher Aderlass“, sagte Grelics, der mit Keeper Henri Werneburg, David Patzelt und Kilian Gampl gleich drei Startelf-Debütanten auf dem Feld hatte und mit Ferdinand Seitz einen etatmäßigen Innenverteidiger ins Sturmzentrum beorderte. Doch Seitz stellte auch seine Torgefahr unter Beweis, als er kurz vor der Pause bei einem Eckball von Michael Geiger am höchsten stieg und zur 1:0-Führung einköpfte. „Wir haben insgesamt mehr Zweikämpfe gewonnen, sowohl in der Luft als auch am Boden. Damit haben wir ihnen den Schneid abgekauft“, lobte Grelics. Insgesamt habe man in der ersten Halbzeit vor allem auch defensiv kaum etwas zugelassen.