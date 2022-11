Auch Co-Trainer Michael Jauch verlässt den FC Erzingen

Der FC Erzingen muss für die kommende Runde nicht nur den Posten des Cheftrainers neu besetzen, sondern sich auch nach einem neuen Assistenzcoach umsehen. Wie der Landesligist mitteilte, wird nach Klaus Gallmann auch Michael Jauch dem FCE ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen. Man habe sich bereits seit einiger Zeit in Gespräch zur neuen Runde befunden, wobei der 38 Jahre alte Jauch frühzeitig die Tendenz, eine Pause vom Fußball einlegen zu wollen, geäußert habe.

„Nach dieser langen gemeinsamen Zeit ist für mich der Moment für eine „Fußballpause“ gekommen, an dem ich mich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Vielleicht fehlt mir der Trainingsplatz nach ein paar Wochen ohne Fußball schon wieder, doch nach aktuellem Stand plane ich zu pausieren“, so Jauch in der Vereinsmitteilung.