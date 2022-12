Auch Chams Schiedsrichter haben zu kämpfen Der Altersschnitt der Schirigruppe ist hoch, Neuzugänge sind rar – Tobias Späth als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet

Obmann Karl-Heinz Späth stellte erfreut fest, dass „es in der Gruppe Cham gut läuft“. Martin Speckner pfeift in der 3. Liga, Thomas Gebhardt und Fabian Kussinger in der Landesliga und mit Uli Bayerlein, Marco Gruber, Christian Killermann, Sebastian Mauer, Matthias Schoierer, David Seefried und Tobias Späth sind sogar acht Chamer in der Bezirksliga nominiert. Hinzu kommen noch achtzehn Mann in der Kreisliga. „Für noch mehr Gespanne haben wir nicht genügend Schiedsrichterassistenten- wir pfeifen auf Anschlag Sonntag für Sonntag“, so der Obmann.

Sorgen bereitet dem Obmann der hohe Altersschnitt seiner Unparteiischen. „Wir hatten letztes Jahr einen Neulingslehrgang mit insgesamt mit sechs Teilnehmern, von denen einer schon wieder die Pfeife weglegte, von den anderen erfreulicherweise aber bereits drei Leute Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnten“.

Der Bereich Cham ist nur schwach betroffen, was die unbesetzten Spiele der B-Klasse betrifft. Bei der Einteilung müssen die Ansetzer viel Freizeit investieren, damit es kaum unbesetzte Spiele gibt.

Im Bericht des Obmanns wurde deutlich, dass die Hauptversammlung im November letzten Jahres den Weg der Gruppe bestätigt hat. Fast der ganzen Ausschuss wurde wiedergewählt. Lediglich die Funktion des Lehrwarts wechselt von Tobias Späth, der dem Ausschuss in anderer Funktion angehört, zu Robert Multerer hat sich geändert. Neuer Vertrauens-Schiedsrichter ist Andreas Fleißer. Auch die überörtlichen Wahlen liefen harmonisch ab. Der ehemalige Gruppenobmann Werner Mages beerbte Karlheinz Sölch als Kreisvorsitzender. „Futsal“ versuchte sich in der Winterpause auf Kreisebene in einer Mini-Liga.

Nach der Pandemiepause verlief die Saison 2022 wieder normal, so dass weit über 3000 Spiele durch die Chamer Unparteiischen absolviert wurden. In der B-Klasse blieben in der zweiten Jahreshälfte 12 Spiele ohne neutralen Spielleiter.

Hinsichtlich der Qualifikation steht die Gruppe am obersten Limit. Neuzugänge sind rar und müssen erst in ihre Aufgaben eingeführt werden. Hier wäre für das kommende Jahr ein „Schwung“ von Anwärtern die beste Antwort.