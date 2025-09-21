Auch Celle zerlegt Ottersberg

Erst am vergangenen Wochenende ging der TSV Ottersberg im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe mit 1:6 unter. Beim MTV Eintracht Celle setzte es für den ambitionierten Landesligisten gar eine noch höhere Niederlage.

Die klare Niederlage bahnte sich bereits frühzeitig an. Die spielstarken Hausherren, die im bisherigen Saisonverlauf unter anderem den FC Hagen/Uthlede schon mit 8:1 vom Platz fegten, begannen dominant. Jean-Luca van Eupen traf frühzeitig schon doppelt zur 2:0-Führung. Anschließend folgte die beste Ottersberger Phase, die Mohammed Tekin mit dem Anschlusstreffer krönte (39.). Doch in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts stellte Tekin den alten Abstand wieder her. Das 3:1 hinterließ Wirkung beim TSV. Denn nach dem Seitenwechsel spielte nur noch eine Mannschaft, und zwar Celle, das sich konsequent im Verwerten seiner Torchancen zeigte. Zwischen der 51. und 59. Minute erhöhten Mika Höppner, Alexander von Hörsten Laube per Strafstoß sowie Michael Trautmann auf 6:1. Zehn Minuten vor Schluss stellte Areen Hussa Al Zoubi mit seinem bereits sechsten Saisontreffer das 7:1-Endresultat her.