Auch Busse-Cup wandert nach Bismark

Am 3. Januar 2026 wurde in der Bürgerparkhalle in Stendal der 2. Busse-Cup des FSV Saxonia Tangermünde ausgetragen. Das Hallenturnier brachte sieben Mannschaften aus der Region mit dem Landesliga-Aufsteiger aus Oschersleben zusammen und bot den Zuschauern einen kompakten Fußballabend mit zahlreichen Toren und spannenden Begegnungen.

Zunächst trafen in einem objektiv betrachtet ausgeglichenen Teilnehmerfeld je vier Teams in zwei Vorrundengruppen aufeinander. Dabei maßen sich die U19-Verbandsligakicker des 1. FC Lok Stendal mit den Herrenteams, die allesamt auf Landesebene aktiv sind.



In Gruppe A setzte sich der SV Medizin Uchtspringe ungeschlagen an die Spitze, denn nach einem Sieg über den Oscherslebener SC sicherte man sich infolge zweier Punkteteilungen gegen Gastgeber Saxonia Tangermünde und TuS Wahrburg jeweils den Zusatzpunkt durch das gewonnene Penaltyschießen. Dahinter folgte Oscherslebener SC, der eine wahre Achterbahnfahrt an diesem Abend durchliefen. Nach einem furiosem Auftaktsieg über Wahrburg und knappen Niederlage gegen Uchtspringe, warf man im Endspiel dieser Gruppe die favorisierten Tangermünde dank eines 1:0-Erfolges aus dem Turnier. Somit ereilte den Saxonen sowie dem TuS aus Wahrburg das frühe Turnieraus.



In Gruppe B dominierte der SSV 80 Gardelegen, der alle drei Gruppenspiele gewann und mit einem deutlichen Torverhältnis Platz eins belegte. Landesliga-Konkurrent TuS Schwarz-Weiß Bismark bewies indes starke Nerven und wurde dank abgeklärter und disziplinierter Spielweise Gruppenzweiter (6), gefolgt von der spielstarken U19 des 1. FC Lok Stendal (3) und dem Möringer SV (0).

In der Finalrunde trafen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen aufeinander. Im ersten Halbfinale setzte sich der SSV Gardelegen klar mit 9:2 gegen den Oscherslebener SC durch. Das zweite Halbfinale gewann TuS Schwarz-Weiß Bismark ebenfalls überzeugend mit 3:0 gegen Medizin Uchtspringe.