Auch Blerim Qestai geht zum FC Süderelbe - Leistung im Vordergrund

Der FC Süderelbe hat den nächsten Zugang vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg vorgestellt. Blerim Qestai wechselt an den Kiesbarg und verstärkt ab sofort das Mittelfeld der Blau-Weißen. Der 26-Jährige bringt nicht nur die Erfahrung aus einer Meistermannschaft mit, sondern auch reichlich Hamburger Fußballvita.
Qestai war in der abgelaufenen Saison beim ETSV Teil jener Mannschaft, die die Oberliga Hamburg dominierte und mit 83 Punkten sowie 126 Toren Meister wurde. Der Mittelfeldspieler kam dabei auf drei Tore und fünf Vorlagen. Zuvor war Qestai lange für den Eimsbütteler TV aktiv, mit dem er auch in der Regionalliga Nord spielte. Ausgebildet wurde er unter anderem beim Hamburger SV, wo er im Nachwuchs in der Bundesliga und Regionalliga auflief.
Trainer Stefan Arlt freut sich entsprechend über die Verpflichtung. „Wir sind extrem froh, dass dieser Wechsel geklappt hat. Mit Blerim gewinnen wir einen Spieler, der Persönlichkeit, Führungsstärke sowie eine klare Verantwortung für sein Spiel und seine Positionierung übernimmt“, sagt Arlt.
Der Süderelbe-Trainer hebt besonders die Qualitäten im Spiel mit Ball hervor. „Seine Fähigkeiten, Situationen zu antizipieren, und seine hervorragende Passsicherheit werden unser System und unser Spiel bereichern. Wir freuen uns, dass wir so einen leidenschaftlichen Siegertypen für uns gewinnen konnten.“
Damit bekommt der FCS einen Spieler, der im Zentrum Struktur geben soll. Qestai ist kein reiner Ergänzungsspieler, sondern einer, der durch Erfahrung, Spielverständnis und Verantwortung im Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen kann.
Auch ein Detail rund um die Vorstellung passt zum Profil, das Süderelbe vom Zugang zeichnet. Qestai wollte kein Begrüßungsvideo aufnehmen. Stattdessen wolle er mit Leistung auf sich aufmerksam machen. Der Verein wertet auch das als klare Aussage.
Für Süderelbe ist der Transfer der nächste Baustein einer auffälligen Kaderplanung. Nach mehreren Verpflichtungen aus dem erfolgreichen ETSV-Umfeld kommt mit Qestai ein weiterer Spieler, der weiß, wie eine Spitzenmannschaft funktioniert. Am Kiesbarg soll er nun helfen, diese Mentalität in eine Mannschaft zu übertragen, die in der kommenden Saison mehr vorhaben dürfte als zuletzt.
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