Auch Blerim Qestai geht zum FC Süderelbe - Leistung im Vordergrund Der FC Süderelbe bedient sich weiter beim Meister: Blerim Qestai wechselt vom ETSV Hamburg an den Kiesbarg und soll dem Mittelfeld mehr Qualität geben. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Blerim Qestai (r.) stark am Ball. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der FC Süderelbe hat den nächsten Zugang vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg vorgestellt. Blerim Qestai wechselt an den Kiesbarg und verstärkt ab sofort das Mittelfeld der Blau-Weißen. Der 26-Jährige bringt nicht nur die Erfahrung aus einer Meistermannschaft mit, sondern auch reichlich Hamburger Fußballvita.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Qestai war in der abgelaufenen Saison beim ETSV Teil jener Mannschaft, die die Oberliga Hamburg dominierte und mit 83 Punkten sowie 126 Toren Meister wurde. Der Mittelfeldspieler kam dabei auf drei Tore und fünf Vorlagen. Zuvor war Qestai lange für den Eimsbütteler TV aktiv, mit dem er auch in der Regionalliga Nord spielte. Ausgebildet wurde er unter anderem beim Hamburger SV, wo er im Nachwuchs in der Bundesliga und Regionalliga auflief.

Arlt lobt Persönlichkeit und Passsicherheit Trainer Stefan Arlt freut sich entsprechend über die Verpflichtung. „Wir sind extrem froh, dass dieser Wechsel geklappt hat. Mit Blerim gewinnen wir einen Spieler, der Persönlichkeit, Führungsstärke sowie eine klare Verantwortung für sein Spiel und seine Positionierung übernimmt“, sagt Arlt. Der Süderelbe-Trainer hebt besonders die Qualitäten im Spiel mit Ball hervor. „Seine Fähigkeiten, Situationen zu antizipieren, und seine hervorragende Passsicherheit werden unser System und unser Spiel bereichern. Wir freuen uns, dass wir so einen leidenschaftlichen Siegertypen für uns gewinnen konnten.“