Auch Bezirksligen betroffen: Die Oberpfälzer Absagen-Übersicht

Bezirksliga abwärts steht an diesem Wochenende in vielen Ligen der letzte Spieltag im Kalenderjahr 2025 im Programm. Wie zu erwarten können Mitte November aber nicht mehr alle Spiele wie geplant stattfinden. Rund 35 Matches vom Sonntag wurden abgesagt – darunter auch drei aus den Bezirksligen. Beim FSV Prüfening, SV Schwarzhofen und FC Raindorf lässt der Platz keinen Spielbetrieb zu. Wo kann der Ball nicht rollen? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen.
Bezirksliga Süd
FSV Prüfening – FC Viehhausen
SV Schwarzhofen – TB/ASV Regenstauf
Bezirksliga Nord
FC Raindorf – SpVgg Pfreimd (Nachholtermin 08.03.2026)
Kreis Regensburg
Kreisliga 1
ATSV Pirkensee-Ponholz – SC Regensburg
Kreisliga 2
DJK Eichlberg/Neukirchen – SV Lupburg
Kreisklasse 2
SV Leonberg – Regensburger Turnerschaft
SpVgg Stadtamhof – SC Lorenzen
VfR Regensburg – TSV Oberisling
A-Klasse 1
SG Pfatter / Labertal II – TSV Wörth/Donau II
SV Moosham – FC Rosenhof-Wolfskofen
A-Klasse 2
FSV Prüfening II – SG Matting / Oberndorf II
TSV Oberisling II – VfR Regensburg II
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
SV Kohlberg/Röthenbach – SV 08 Auerbach
Kreisliga Süd
SV Hubertus Köfering – SV Raigering
SC Luhe-Wildenau II – SV Freudenberg
1.FC Rieden – TSV Königstein (Nachholtermin 18.11.2025)
A-Klasse Ost
TSV Pleystein II – TSV Flossenbürg
A-Klasse Süd
SV Hubertus Köfering II – SV Raigering II
DJK Ensdorf II – DJK Ursensollen II
A-Klasse West
FC Vorbach II – SG Grafenwöhr / Dießfurt II
B-Klasse Süd
SV Loderhof/Sulzbach II – SG Ursulapoppenricht / Gebenbach III (Nichtantritt Heim)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisklasse Nord
1. FC Neunburg vorm Wald – SG Weihern-Stein I / FC Wernberg II
SV Pullenried – SV Altendorf
SV Schwarzhofen II – SG Niedermurach / Pertolzhofen
Kreisklasse Ost
SV Wilting – SV Hohenwarth
Kreisklasse Süd
TSV Klardorf – FC Wald/Süssenbach
A-Klasse Nord
TSV Winklarn – SV Haselbach II
B-Klasse KK Nord
1. FC Neunburg vorm Wald II – SG Weihern-Stein II / FC Wernberg III
SV Pullenried II – SG Altendorf / Altfalter II
TSV Winklarn II – ASV Fronberg II
B-Klasse KK Ost
SV Bernried II – SV Thenried II
SV Wilting II – SG Hohenwarth / Rimbach II
B-Klasse KK Süd
TV Bodenwöhr II – SV Mitterkreith II
FC Maxhütte-Haidhof II – DJK-SV Rettenbach II
SG Teublitz / Klardorf II – FC Wald/Süssenbach II