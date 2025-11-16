Auch Bezirksligen betroffen: Die Oberpfälzer Absagen-Übersicht

Bezirksliga abwärts steht an diesem Wochenende in vielen Ligen der letzte Spieltag im Kalenderjahr 2025 im Programm. Wie zu erwarten können Mitte November aber nicht mehr alle Spiele wie geplant stattfinden. Rund 35 Matches vom Sonntag wurden abgesagt – darunter auch drei aus den Bezirksligen. Beim FSV Prüfening, SV Schwarzhofen und FC Raindorf lässt der Platz keinen Spielbetrieb zu. Wo kann der Ball nicht rollen? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen.