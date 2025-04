Auch beim Ligaprimus rechnet sich Beeck was aus

Zugegeben: Die ganz große Brisanz steckt in diesem Topspiel nicht. Was noch nicht einmal so sehr mit dem Zehn-Punkte-Vorsprung zu tun hat, den Tabellenführer Bonner SC auf den Dritten FC Wegberg-Beeck hat. Noch entscheidender ist vielmehr die Ausgangslage: Der BSC hat sich als einziger Mittelrheinligist für die Regionalliga beworben, steht als Aufsteiger also quasi schon fest.

Dennoch ist es natürlich ein reizvolles Spiel – so wie eigentlich immer, wenn Beeck auf den ewigen Rivalen Bonn trifft. Die Gesamtbilanz ist dabei ausgeglichen: 24 Mal standen sich die Kontrahenten bislang in einem Pflichtspiel gegenüber – beide haben je zehn Mal gewonnen, die restlichen vier Partien endeten Remis.

Speziell in Bonn haben für Beeck im vergangenen Jahrzehnt einige sehr entscheidende Spiele stattgefunden (der Spielplan will es in der Regel, dass das Hinspiel in Beeck stattfindet). Quasi die „Mutter aller Bonn-Spiele“ bleibt für Beeck die Partie im Sportpark Nord am 31. Mai 2015. Da gewann der FC in der Mittelrheinliga am vorletzten Spieltag das „Endspiel“ um den Aufstieg vor rund 3000 Zuschauern 2:0 und stieg damit erstmals in die Regionalliga auf – einer der größten Siege der Beecker Vereinsgeschichte.

Bemerkenswerte Größe gerade angesichts der eigenen riesigen Enttäuschung zeigte Daniel Zillken, der damalige BSC-Coach und heutige Bonner Sportdirektor: „Genießt das Abenteuer Regionalliga, saugt das alles auf!“, sagte er da an die Adresse des damaligen Beecker Trainers und bald erneuten Sportlichen Leiters Friedel Henßen gerichtet.

Die beiden weiteren – jeweils vorentscheidenden – Spiele im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt gingen für Beeck in Bonn danach aber verloren: am 17. April 2018 mit 1:2 und am 9. April 2022 mit 0:2. Das bislang letzte Spiel im Sportpark Nord war für Beeck wieder erfolgreich: Am 2. Juni 2023 siegten die Kleeblätter dank eines Tors von Shpend Hasani (nach einem klasse Steckpass Justin Hoffmanns) mit 1:0 und verschafften sich damit für das folgende „Aufstiegsendspiel“ am letzten Spieltag gegen den FC Hennef eine glänzende Ausgangslage. Die vergeigten die Schwarz-Roten aber gehörig, verloren diese Partie verdient mit 0:2. Da Hennef (erwartungsgemäß) auf den Aufstieg wenige Tage später aber auch offiziell verzichtete, löste ­Beeck als Vizemeister doch noch zum vierten Mal das Regionalliga-Ticket.

Wie stark auch in der Breite der aktuelle Bonner Kader ist, zeigte sich jüngst beim 3:1-Sieg bei der U23 Fortuna Kölns: Da nahmen rund zehn Akteure auf der Bank Platz, die bei jedem anderen Mittelrheinligisten unumstrittene Stammspieler wären. In der Rückrunde stottert der BSC-Motor freilich noch: Von den sechs Partien gewann das Team von Coach Sascha Glatzel nur drei, leistete sich gegen Abstiegskandidat Porz gar eine völlig überraschende 0:1-Heimpleite. Und im Derby daheim gegen Hennef, das ebenfallsum den Klassenerhalt kämpft, reichte es nur zu einem 2:2 – Bonns Ausgleich fiel dabei erst in der elften Minute der Nachspielzeit.

Beide Bonner Treffer erzielte da Serhat Koruk – und der blickt auf eine sehr schlingernde Karriere zurück: Nach drei Jahren in der türkischen 3. Liga zog es den gebürtigen Kölner 2020 zum damaligen Regionalligisten SV Bergisch Gladbach. Seine folgenden 20 Saisontore konnten den Abstieg der Bergischen zwar nicht verhindern, aber der heute 28-Jährige hatte so gehörig auf sich aufmerksam gemacht.

Koruk glänzt für den BSC

Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zum damaligen Drittligisten SV Meppen – der Auftakt zu zweieinhalb völlig glücklosen Wanderjahren: In Meppen hielt es Koruk ebenso nur ein halbes Jahr aus wie anschließend bei Drittligist SC Verl und den Regionalligisten SV Straelen, BSV Rehden und RW Ahlen. Im Januar 2024 wechselte Koruk dann zum BSC.

Seitdem läuft es für den Stürmer wieder prächtig: Obwohl er in der laufenden Saison bislang nur in 15 Spielen mitwirkte, kommt er schon auf 20 Tore. Zum Vergleich: Für Beecks besten Schützen Marc Kleefisch steht genau die Hälfte zu Buche. Beim 6:1 gegen Siegburg traf Koruk zur Krönung fünf Mal. Was in der Bonner Vereinsgeschichte zuvor noch nie einem Spieler in einem Punktspiel gelungen war.

Das Hinspiel in Beeck gewann Bonn 2:0 – ohne Koruk. Der BSC hält auch noch drei weitere Bestmarken: Als einziges Team ist er auswärts noch ungeschlagen, hat mit 63 Toren die meisten Tore geschossen (im Schnitt genau drei) und mit 20 die wenigsten kassiert.

Umgekehrt ist Beeck bislang das beste Rückrundenteam. „Wir rechnen uns daher auch in Bonn was aus. Wir werden natürlich einiges an Wucht abbekommen, müssen eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. Doch chancenlos sind wir da sicherlich nicht“, sagt Coach Mike Schmalenberg. Bis auf die langzeitverletzten Merlin Schlosser und Maurice Heinrichs stehen ihm alle Akteure zur Verfügung.