– Foto: Nadine Kruppe

Auch beim letzten Heimspiel 2025 soll in Schwabmünchen gejubelt werden Auch gegen Illertissen peilt der Landesliga-Spitzenreiter einen Erfolg an. Trainer Baum erwartet einen starken Gegner.

Zum letzten Mal in diesem Jahr treten die Schwabmünchner Landesligafußballer auf heimischen Rasen an. Am Sonntag, (14 Uhr, siegmund-Arena, Schiedsrichter Magnus Gehrwald, Straubing) ist die Reserve des FV Illertissen zu Gast. Klares Ziel der Schwabmünchner dabei: Die weiße Heimweste wahren. Der TSV ist nicht nur in dieser Spielzeit bislang ungeschlagen, saisonübergreifend datiert die letzte Heimniederlage auf den April. Zwei Spieltage vor der Winterpause wartet auf die Schwarz-Weißen mit der jungen Illertisser Mannschaft ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Die Westschwaben stehen, für diese Saisonzeitpunkt, gut da. Die vergangenen Jahre dauerte es meist bis ins Frühjahr, ehe sich das Team gefunden hatte. Der FVI zählt offensiv zu den Top fünf der Liga, defensiv reicht es noch zur oberen Hälfte. Ein besonderes Augenmerk sollten die Schwabmünchner dabei auf Finn Annabring haben, der junge Angreifer hat schon zwölf Treffer erzielt.

Keine Fehler machen Die Devise für die Partie ist für TSV-Trainer Emanuel Baum klar: "Wir dürfen keine Fehler machen". Baum erwartet einen spielerisch guten Gegner, dessen Umschaltspiel zu den Besten der Liga zählt. "Daher müssen wir aufpassen. Geraten wir da in Rückstand wird es richtig schwer, denn dann bekommt Illertissen die Art von Spiel, die es will", so Baum. Daher fordert er auch eine konsequente Chancenauswertung seines Teams. "Wenn Illertissen in Rückstand gerät, tun sie sich schwer", ist er überzeugt.