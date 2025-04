Auch beim Dritten herrscht Siegpflicht

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken ist momentan jedes Spiel ein Endspiel, ein Punktverlust oder gar eine Niederlage beim Tabellendritten SC 13 Bad Neuenahr kann das Aus im Meisterrennen bedeuten. Im ungünstigsten Fall hat das FCS-Team am Sonntagabend sechs Punkte Rückstand und das wesentlich schlechtere Torverhältnis, was in fünf Spielen kaum nich aufzuholen ist. Andererseits könnte ausgerechnet die SV Elversberg, Gastgeber des Tabellenführers Mainz 05, die Sache wieder spannend machen, indem sie gewinnt.

Der Spieltag in der Frauen-Regionalliga Südwest am kommenden Sonntag könnte ein ganz entscheidender im Meisterrennen sein. Das FCS-Team fährt mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05 zum unmittelbaren Verfolger SC 13 Bad Neuenahr. Eine Niederlage und ein gleichzeitiger Erfolg der Rheinhessinnen bei der SV Elversberg bringt den Mainzern bei wesentlich besserem Torverhältnis einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Sollte das Team von Trainer Taifour Diane sein Auswärtsspiel im Stadion an der Kreuzstr. gewinnen und die SVE Schützenhilfe leisten, wären die beiden Spitzenteams der Liga punktgleich und die Blau-Schwarzen könnten im direkten Duell die Spitze übernehmen. "Wir wissen seit längerem, dass jedes Spiel ein Finale ist, darauf sind wir vorbereitet und in der Rückrunde haben wir bislang ja alles gewonnen, so dass wir dran sind. Wir denken nicht weiter als bis zum Sonntag, da zählt es gegen einen Gegner, der Mainz fast geschlagen hätte. Aber das ist für uns nicht wichtig, wir müssen unsere eigene Leistung bringen und schauen dann auf das Ergebnis von Elversberg", sagte der Trainer am Donnerstag. Er muss weiterhin auf Lilly Marie Kintzig und Anna Körner verzichten. Emma Dörr hatte Oberschenkelprobleme, da könnte es für einen Einsatz noch reichen.