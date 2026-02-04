🔴⚪ Auch bei der Zweiten setzen wir auf Kontinuität 🔴⚪

Das Trainerduo der 2. Herrenmannschaft bleibt dem TSV Weilheim erhalten:
Cheftrainer Pasquale Spagnuolo und Co-Trainer Felix Raichle haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.
Für beide geht es damit in das zweite Jahr als Trainerduo unserer Zweiten – und der eingeschlagene Weg stimmt. Eine ungeschlagene Hinrunde spricht für die Arbeit, die auf und neben dem Platz geleistet wird.
Mit klarer Struktur, mannschaftlicher Geschlossenheit und viel Einsatz hat sich die Mannschaft eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen – mit dem gemeinsamen Ziel, die Saison idealerweise mit dem Aufstieg in die Kreisliga A zu krönen.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und drücken fest die Daumen für die entscheidende Phase 🔴⚪
