🔴⚪ Auch bei der Zweiten setzen wir auf Kontinuität 🔴⚪

Das Trainerduo der 2. Herrenmannschaft bleibt dem TSV Weilheim erhalten:

Cheftrainer Pasquale Spagnuolo und Co-Trainer Felix Raichle haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Für beide geht es damit in das zweite Jahr als Trainerduo unserer Zweiten – und der eingeschlagene Weg stimmt. Eine ungeschlagene Hinrunde spricht für die Arbeit, die auf und neben dem Platz geleistet wird.