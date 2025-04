Auch B-Junioren des FCS nicht im Pokalfinale

Nach der U19 scheiterte nun auch die U17 des 1. FC Saarbrücken im Halbfinale des IKK-Saarlandpokals. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld konnte das Team von Trainer Joscha Klauck zwar die Gäste-Führung noch in der regulären Spielzeit ausgleichen, aber im Elfmeterschießen traf dann der Gast von der Kaiserlinde zwei Mal häufiger und zog somit ins Endspiel ein. Am Ende stand für die Malstatter eine 4:6 (1:1, 0:1)-Niederlage zu Buche. Somit steht von den überregional spielenden FCS-Teams nur die U15 im Pokal-Finale. Der zweite Endspielteilnehmer bei den B-Junioren ist der FC Homburg. Ort und Uhrzeit des Finales stehen noch nicht fest.