Auch B-Junioren des FC Burgsolms sind Gruppenliga-Meister

Wetzlar. Am letzten Spieltag der Jugendfußball-Gruppenligen fielen am Wochenende die finalen Entscheidungen. Während die B-Junioren des FC Burgsolms nach dem abschließenden 17:1 gegen die JSG Driedorf/Beilstein/A./M. in der nächsten Saison in der Verbandsliga antreten dürfen, muss die JSG Schöffengrund/Cleeberg (0:2 gegen JSG Leihgestern/FC TuBa) sehr wahrscheinlich den Gang in die Kreisliga bestreiten. Bei den A-Junioren waren bereits vor dem Saisonfinale alle Entscheidungen gefallen. Der RSV Büblingshausen schloss die Runde mit einem 3:2-Sieg bei der JSG Kleinlinden/Allendorf ab. Witterungsbedingt abgebrochen wurde hingegen die Partie der JSG Schöffengrund/Cleeberg gegen Vizemeister TSV Steinbach. Anhaltende Gewitter und Blitze machten ein Weiterspielen nach der 8. Minute unmöglich. Wie die Begegnung gewertet wird, stand bis Montagmittag noch nicht fest.