Auch aus der Ferne dabei: VfB Hilden startet Fan-Radio Am kommenden Samstag beginnt die Regionalliga-Saison für den VfB Hilden. Im Heimspiel trifft die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Molina auf den 1. FC Bocholt. Der Verein ermöglicht auch den Fans, die nicht vor Ort sein können, das Spiel live zu verfolgen. von Tristan Benten · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Hilden startet ein Fan-Radio – Foto: Marcel Eichholz

Die Vorfreude in Hilden steigt. Am kommenden Samstag empfängt der VfB Hilden zu seinem Regionalliga-Auftakt den 1. FC Bocholt (16 Uhr). In der neuen Saison stehen für die Anhänger der Düsseldorfer zahlreiche weite Auswärtsfahrten auf dem Programm. Damit auch Fans, die nicht vor Ort sein können, keine Partie verpassen, hat sich der Aufsteiger etwas Besonderes einfallen lassen: Ab der kommenden Saison wird es ein vereinseigenes Fan-Radio geben, das live von den Spielen des VfB berichtet.

Fan-Radio ergibt neue Möglichkeiten Für die Fans des VfB Hilden werden die Auswärtsfahrten in der Regionalliga deutlich länger. Die weiteste Strecke führt die Düsseldorfer dabei nach Rödinghausen - 203 Kilometer trennen den VfB vom „Häcker Wiehenstadion“. Die Wahrscheinlichkeit ist somit groß, dass es einige Anhänger nicht zu allen Auswärtsspielen schaffen werden. Dafür präsentierte der Verein nun eine Lösung. Die Kommentatoren Jonas und Moritz werden bei jedem Auswärtsspiel vor Ort sein und das Geschehen live kommentieren. Somit können auch die Fans, die nicht vor Ort sind, hautnah am Spielgeschehen teilhaben.

>>> So gelangen die Anhänger zum Fan-Radio Mit seinem neuen Angebot reiht sich der VfB Hilden in eine Entwicklung ein, die sich in den vergangenen Jahren im Amateur- und Regionalligafußball immer stärker etabliert hat. Immer mehr Vereine setzen auf vereinseigene Audioübertragungen, um ihre Fans unabhängig von einer Videoübertragung über das Spielgeschehen zu informieren.