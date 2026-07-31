Auch aus der Ferne dabei: VfB Hilden startet Fan-Radio

Die Vorfreude in Hilden steigt. Am kommenden Samstag empfängt der VfB Hilden zu seinem Regionalliga-Auftakt den 1. FC Bocholt (16 Uhr). In der neuen Saison stehen für die Anhänger der Düsseldorfer zahlreiche weite Auswärtsfahrten auf dem Programm. Damit auch Fans, die nicht vor Ort sein können, keine Partie verpassen, hat sich der Aufsteiger etwas Besonderes einfallen lassen: Ab der kommenden Saison wird es ein vereinseigenes Fan-Radio geben, das live von den Spielen des VfB berichtet.
Für die Fans des VfB Hilden werden die Auswärtsfahrten in der Regionalliga deutlich länger. Die weiteste Strecke führt die Düsseldorfer dabei nach Rödinghausen - 203 Kilometer trennen den VfB vom „Häcker Wiehenstadion“. Die Wahrscheinlichkeit ist somit groß, dass es einige Anhänger nicht zu allen Auswärtsspielen schaffen werden.
Dafür präsentierte der Verein nun eine Lösung. Die Kommentatoren Jonas und Moritz werden bei jedem Auswärtsspiel vor Ort sein und das Geschehen live kommentieren. Somit können auch die Fans, die nicht vor Ort sind, hautnah am Spielgeschehen teilhaben.
>>> So gelangen die Anhänger zum Fan-Radio
Mit seinem neuen Angebot reiht sich der VfB Hilden in eine Entwicklung ein, die sich in den vergangenen Jahren im Amateur- und Regionalligafußball immer stärker etabliert hat. Immer mehr Vereine setzen auf vereinseigene Audioübertragungen, um ihre Fans unabhängig von einer Videoübertragung über das Spielgeschehen zu informieren.
Sportlich richtet sich der Blick derweil auf den Saisonauftakt. Mit dem 1. FC Bocholt wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf den Aufsteiger. Die Gäste gehören seit Jahren zu den etablierten Mannschaften der Regionalliga West und wollen auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen.
Für den VfB Hilden bietet das Heimspiel die Chance, direkt ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Die Mannschaft möchte den Schwung aus der erfolgreichen Oberliga-Saison mitnehmen und ihren Fans zeigen, dass sie auch eine Liga höher konkurrenzfähig ist. Gerade zum Auftakt dürfte die Unterstützung der eigenen Anhänger dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Die Euphorie rund um den VfB Hilden ist jedenfalls ungebrochen. Der Aufstieg hat im Umfeld des Vereins für große Begeisterung gesorgt und die Vorfreude auf die ersten Regionalliga-Partien ist deutlich zu spüren. Viele Fans fiebern bereits seit Wochen dem ersten Heimspiel entgegen.
Mit dem neuen Fan-Radio möchte der Verein diese Euphorie auch zu den Auswärtsspielen transportieren. Egal ob im Stadion, unterwegs oder von zu Hause aus – die Anhänger sollen ihre Mannschaft während der gesamten Saison begleiten können. Damit setzt der VfB Hilden nicht nur sportlich, sondern auch im Bereich der Fanbetreuung ein Zeichen.