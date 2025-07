Auch Auersmacher im Endspiel

Mit dem zweiten 5:3-Sieg innerhalb von drei Tagen hat sich der RPS-Oberligist SV Auersmacher am Dienstag für das Endspiel um den Jost + Pilger-Cup der SpVgg. Quierschied qualifitiert. Das Team von Neu-Trainer Heiko Wilhelm setzte sich am Dienstagabend auf dem Kunstrasenplatz an der Holzer Str. mit diesem Ergebnis gegen den Schröder-Saarlandligisten TuS Herrensohr durch. Luca Bauer brachte sein Team früh in Führung (8.) und baute diese mit einem direkt verwandelten Freistoß gleich aus (14.). Das Team aus Saarbrücken kam aber innerhalb von fünf Minuten zum Ausgleich. Felix Laufer stellte in der 35. Minute den 3:2-Pausenstand zugunsten des Favoriten her. Herrensohr kam noch mal zum Ausgleich (61.), ehe Maxi Escher (71.) und Bauer (86.) noch zwei Treffer zum Endstand nachlegte. SVA-Trainer Heiko Wilhelm sagte nach dem Spiel: " Wir bekommen wieder drei Gegentreffer, müssen aber analysieren, wie die fallen. Wenn wir nach der Ecke, die zum 1:2 führt und vor dem zweiten Ausgleich solche Fehler machen, können wir verteidigen wie wir wollen, das wird ausgenutzt. Der Mannschaft kann man da keinen Vorwurf machen. Wir sind dann aber noch vor der Pause hervorragend zurück gekommen, das war positiv. Wir müssen die Abläufe, die heute teilweise schon gut waren, weiter vertiefen und festigen. Dazu brauchen wir Spiele wie jetzt gegen Diefflen. Wir werden aber im Training keine Rücksicht darauf nehmen, gegen wenn wir spielen Da kommen dann auch Marius Schley und Lars Birster zurück". Am Samstag um 17 30 Uhr kommt es nun auf dem Kunstrasen an der Holzer Strasse zum Endspiel zwischen den beiden Oberligisten.