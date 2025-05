Auch Aschaffenburg äußert sich: »Hätten wir uns anders gewünscht«

Der erneute Nichtantritt von Türkgücü München am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern schlägt hohe Wellen. Der als Absteiger feststehende Klub aus der Landeshauptstadt kann zum wiederholten Mal auf keine geeignete, den Regularien entsprechende Spielstätte zurückgreifen. Es hätte die Möglichkeit bestanden, in Heimstetten zu spielen. Der Bayernligist tritt am letzten Spieltag auswärts beim TSV Landsberg an. Doch Türkgücü war die aufgerufene Platzmiete zu hoch, wie Geschäftsstellenleiter Uli Bergmann betonte. 11.500 Euro hätte Türkgücü laut Bergmann berappen müssen. Der sagte im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern: "Wir von Türkgücü, die Verantwortlichen, Mannschaft und Trainer wollen, und das ist eine klare Aussage, keine Wettbewerbsverzerrung. Aber das können wir nicht alle 14 Tage bezahlen."

Die Aufregung ist deshalb auch so groß, weil der Nichtantritt massiv Einfluß auf den Kampf um den Klassenerhalt nimmt. Die Absage zieht ein sportgerichtliches Verfahren nach sich, dessen Resultat so gut wie feststeht: Aschaffenburg wird drei Punkte kampflos am grünen Tisch erhalten. Das lässt die Konkurrenz natürlich schäumen. Wenig bis gar nichts für die Aufregung kann hingegen die Viktoria aus Aschaffenburg, die sich in Person von Ludwig Münz, Vorstandsmitglied des SVA, zur Situation geäußert hat: "Wir haben in der Planung und in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft den Fokus komplett auf die Austragung des Auswärtsspiels am 34. Spieltag bei Türkgücü München gelegt. Es war und ist nicht unser Ziel, den Spieltag als Beobachter vom Sofa aus zu verfolgen und nicht aktiv eingreifen zu können. Wir stehen als Verein für Fairness und eine gerechte Durchführung aller Spieltage bis zu den letzten Entscheidungen. Aber wir müssen die Situation so hinnehmen und akzeptieren, auch wenn wir es uns anders gewünscht hätten."