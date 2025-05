Auch an der Burg nicht verlieren

Die Zweite dees 1. FC Saarbrücken hat auch nach der bereits feststehenden Meisterschaft in der Verbandsliga Süd-West und dem damit verbundenen Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga noch Ziele. Sie wqilen nun die Runde ungeschlagen beenden. Dazu ist nun auch am Sonntag als Gast des FV Siersburg (15 Uhr, Rasenplatz "Am Hautzenbuckel", Rehlingen-Siersburg) eine gute Leistung nötig.

Auch nach Meisterschaft und Aufstieg will das Reserve-Team des 1. FC Saarbrücken in der Verbandsliga Süd-West kein Spiel verloren geben. "Wir wollen ungeschlagen durch die Runde kommen, deshalb wird es von uns auch am Sonntag kein Nachlassen geben. Wir wissen, wie stark unser Gegner ist, sie haben auf ihrem Platz nur zwei Spiele verloren und werden sicher alles geben, um die Ersten zu sein, die uns schlagen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim Ex-Saarlandligisten FV Siersburg (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Hautzenbuckel, Rehlingen-Siersburg). "Wir werden uns auch auf dieses Spiel genauso vorbereiten wie auf die bisherigen 30 Begegnungen, von denen wir auch keins verloren haben, das soll nun bis zum Saisonende so bleiben", betont der Meistercoach. Nur Gibriel Darkaoui, der schon länger fehlt, wird auch am Fuße der Siersburg nicht dabei sein. Die Gastgeber sind Vierter, können ihre Position bei zehn Punkten Rückstand auf den Dritten FV Bischmisheim aber nicht mehr verbessern.