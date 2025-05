Auch Aladin Bratic zieht es von Viktoria Georgsmarienhütte zum SVR

Der 19-Jährige Bratic spielt aktuell in der U-19 von Viktoria Georgsmarienhütte (A-Junioren Landesliga) und kommt in der laufenden Spielzeit auf bislang sechzehn Einsätze, in denen der junge Mittelfeldakteur sechs mal knipsen konnte und einen weiteren Treffer vorbereiten konnte. Darüber hinaus lief Bratic in dieser Saison schon vier mal für die zweite Mannschaft der Viktoria in der Kreisliga auf und spielte dort bei jedem Einsatz direkt 90 Minuten durch. Die Verantwortlichen des SVR waren von den Einsätzen offensichtlicht überzeugt, sodass der junge Bratic zukünftig fest zum Bestandteil der ersten Mannschaft des SV Bad Rothenfelde gehören wird.