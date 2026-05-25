Auch Aartal bleibt der A-Liga erhalten

Ab durch die Mitte: Driedorfs Ben Ströhmann (M.) versucht sich gegen die Fellerdillner Nikolai Kämpfer und Dan Raabe durchzusetzen. 5:3 besiegt der TuS den VfL. © Henrik Schneider

Dillenburg. Für 15 Mannschaften der Fußball-A-Liga Dillenburg ist die Saison beendet. Einzig Vize VfL Fellerdilln (3:5 beim Dritten Driedorf) verlängert die Runde und kämpft in der Dreierrunde mit dem Kreisoberliga-Releganten und dem Zweiten der A-Liga Wetzlar (FC Werdorf) noch um den KOL-Aufstieg. Eine Abstiegsrelegation entfällt, es bleibt bei den A-Liga-„Abgängern“ TSV Ballersbach (2:6 bei Roth/Simmersbach) und TSV Eibach (1:6 bei Sinn/Hörbach). Gerettet ist also auch die SG Aartal (6:1 gegen Niederroßbach). Weitere Ergebnisse des letzten Spieltags: Merkenbach – Obere Dill 2:6, Breitscheid – Eisemroth 3:3, Herborn – Frohnhausen II 5:4 und bereits am Freitag Dietzhölztal – Eschenburg II 4:2.