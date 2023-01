Auch 2023/24: Olufemi Smith bleibt Norderstedt-Coach 44-Jähriger erhält auch für die kommende Saison das Vertrauen

Der Regionalligist Eintracht Norderstedt bindet seinen Trainer Olufemi Smith frühzeitig eine weitere Saison an den Verein. Der derzeit Tabellenfünfte der Regionalliga Nord ist mit der Arbeit und den Ergebnissen des 44-Jährigen Trainers "sehr zufrieden" und setzt auch in der kommenden Saison 2023/24 auf Smith.

Seit Sommer 2019 ist Olufemi Smith Chef-Trainer bei Eintracht Norderstedt, zunächst in gleichberechtigter Funktion mit Jens Martens, seit Saisonbeginn als Hauptverantwortlicher. In seinen bisher 101 Pflichtspielen hat „die Mannschaft sich spielerisch sehr gut weiterentwickelt“, so Präsident Reenald Koch.„Das von Olufemi Smith zusammen gestellte Trainerteam arbeitet nicht nur hervorragend miteinander, die Ergebnisse beweisen auch, dass sie die Mannschaft erreichen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung des Trainerteams. Alle leisten exzellente Arbeit und genießen bei uns eine hohe Wertschätzung“, lobt Koch.Mit Olufemi Smith hat der Baumeister der erfolgreichen Hinrunde seinen Vertrag nun vorzeitig um ein Jahr bis zum 30.06.2024 verlängert. „Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Saison Trainer bei Eintracht Norderstedt sein darf und bedanke mich bei Reenald Koch und allen Entscheidungsträgern im Verein für das erneut entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Smith zu seiner Vertragsverlängerung. „Die Arbeit im Verein und speziell mit unserer Mannschaft macht mir unfassbar viel Spaß und ich empfinde es als Ehre und großes Privileg mit den Jungs arbeiten zu dürfen. In meiner Zeit in Norderstedt durfte ich schon einige Highlights erleben und gemeinsam mit meinem großartigen Trainerteam und dieser tollen Mannschaft arbeiten wir nun eine weitere Saison daran, dass noch ein paar schöne Momente hinzukommen.“Die nächsten Spiele von Eintracht Norderstedt:Samstag, 14.01.23 | 14:00 Uhr: Freundschaftsspiel Uhlenhorster SC Paloma - FC Eintracht NorderstedtSonntag, 22.01.23 | 14:00 Uhr: Freundschaftsspiel FC Eintracht Norderstedt - SV EichedeSonntag, 29.01.23 | 14:00 Uhr: Regionalliga-AuftaktFC Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II