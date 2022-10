Aubstadt zu Gast in Niederbayern: Hankofen erwartet "harten Brocken" SpVgg-Spielertrainer Tobias Beck zeigt sich mit der bisherigen Hinrunde zufrieden - und blickt weiter realistisch nach vorne

Ein "grundsätzlich positives" Saison-Halbzeitfazit zieht Tobias Beck, Spielertrainer der SpVgg Hankofen-Hailing, nach den ersten 18 Partien überhaupt in Bayerns höchster Amateur-Fußballklasse. "Der Sprung von der Bayern- in die Regionalliga ist schon groß. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Doch mit der Hinrunde können wir zufrieden sein." Am Samstag wartet mit dem TSV Aubstadt die nächste große Herausforderung auf den Liga-Neuling aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Anpfiff im Maierhofer-Bau-Stadion ist um 14 Uhr.

Höhen und Tiefen gab's in dieser Saison so einige für die Niederbayern - die Partien gegen Pipinsried (0:3), Augsburg II (0:4) und Türkgücü München (1:4) zählt Beck eher zu letzteren: "Da war gewiss mehr für uns drin." Positiv in Erinnerung geblieben ist ihm das Auftaktspiel gegen Würzburg (1:1), der Sieg in letzter Minute in Unterhaching (2:1) sowie der Dreier gegen Nürnberg II (2:0). Beim Blick auf die Tabelle (derzeit Rang zehn) steht das Team dem Trainer zufolge gut da. "Es gab Kritiker, die gesagt haben, dass wir sang- und klanglos untergehen werden." Diese hat man definitiv soweit Lügen gestraft. "Doch uns ist bewusst, dass wir noch einige Punkte holen müssen."

Denn: "So eng wie dieses Jahr war's selten in der Liga. Wenn wir drei Zähler mehr haben, stehen wir auf Platz fünf - mit zwei weniger stehen wir auf dem Abstiegsrelegationsplatz."

In der Rolle des Liga-Underdogs fühlt sich der Aufsteiger jedoch nach wie vor wohl. "Es geht auch nicht anders", sagt Tobias Beck und ergänzt: "Wir werden immer Underdog bleiben - mit diesen Voraussetzungen, die wir haben." Er will auch weiter realistisch und vor allem bodenständig nach vorne schauen: "Wir wissen, wo wir herkommen. In Hankofen wird viel Wert auf eine ruhige und unaufgeregte Arbeitsweise gelegt - jeder weiß, dass wir begrenzte Mittel haben. Genau das ist auch unsere Stärke, denn deshalb ist der Zusammenhalt bei uns umso größer."