Aubstadt zieht das große Los: Das sind die Viertelfinal-Paarungen

Am heutigen Montagmittag um 12 Uhr sind die die Viertelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals im "Haus des Fußballs" in München ausgelost worden. Im Beisein von Lotto Bayern-Vizepräsident Joachim Buchwieser und Verbandsspielleiter Josef Janker hat der TSV Aubstadt das große Los gezogen. Die unterfränkische Dorfverein aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld bekommt es mit dem TSV 1860 München zu tun.



Was hat die Auslosung noch ergeben? Es kommt auch im Totopokal zum reizvollen Bruderduell: Die SpVgg Unterhaching um Cheftrainer Sven Bender empfängt den SV Wacker Burghausen um Coach Lars Bender.



Zudem freut sich der FC Würzburger Kickers über ein Heimspiel in der Runde der letzten Acht. Die Kickers empfangen am Dallenberg zum Unterfranken-Schlagabtausch den SV Viktoria Aschaffenburg.



Last but not least: Ein Donauderby wird es in Ingolstadt geben! Die Schanzer um Trainerin Sabrina Wittmann bekommen es mit dem SSV Jahn Regenburg zu tun. Beide Teams haben bereits am ersten Spieltag der 3. Liga die Klingen gekreuzt und trennten sich 1:1-Unentschieden. Einen Sieger wird es dieses Mal aber definitiv geben. Denn sollte nach 90 Minuten ein Remis an der Anzeigetafel stehen, geht es direkt ins Elfmeterschießen.



Wann wird gespielt? Regelspieltermine für das Viertelfinale sind Dienstag, der 4. November 2025 oder Dienstag, der 18. November 2025. Sollte sich der Bayerische Rundfunk (BR) für eine Live-Übertragung entscheiden, kann auch am Samstag, den 15. November 2025 gespielt werden. Der BFV nimmt nun Kontakt zu den Vereinen auf und will in Kürze die exakten Termine bekanntgeben.