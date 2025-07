Aubstadt unter Claudiu Bozesan: Es soll nicht wieder spannend werden

Einiges getan hat sich in der Sommerpause beim Regionalligisten TSV Aubstadt. Vereinsikone Josef Francic hat sich nach seiner Rettungsgmission wie angekündigt wieder von der Trainerbank zurückgezogen und konzentriert sich nun erneut auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter. Julian Grell hat den Trainerposten bei der zweiten Mannschaft übernommen und coacht nun das Bezirksliga-Team der Grabfelder. Neu an der Seitenlinie ist nun Cheftrainer Claudiu Bozesan , der in der vergangenen Saison den Landesligisten ASV Rimpar coachte und zuvor beim Bayernligisten TSV Abstwind tätig war. Bozesan hat mit David Büschelberge r auch einen neuen Co-Trainer mit nach Aubstadt gebracht.

Wie soll "Abscht" nun unter Bozesan auftreten? "Der Trainer steht für eine strukturierte, disziplinierte Spielweise mit taktischer Variabilität. Er legt großen Wert auf akribisches Training, klare Kommunikation und menschlichen Umgang. In der Kabine ruhig, an der Seitenlinie präsent", erklärt Pressesprecher Philipp Müller auf FuPa-Nachfrage.

Die intensive Vorbereitung haben die Aubstädter fokussiert absolviert. Die Testspiele verliefen gut, gegen die unter Profibedingungen arbeitenden Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) und den FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) gab`s jeweils ein Unentschieden. Gegen den Bayernliga-Aufsteiger FC Coburg setzte sich der TSV zuletzt nach ganz starker erster Hälfte klar mit 3:0 durch, was durchaus Hoffnung macht für den Saisonstart am nächsten Freitag, den 25. Juli zuhause gegen den SV Wacker Burghausen. Dazwischen steht noch die erste Runde des Bayerischen Totopokals am kommenden Samstag beim Bayernliga-Neuling SC Großschwarzenlohe auf dem Programm. Was haben sich die Aubstädter für die anstehende Saison vorgenommen? "Eine konkrete Zielsetzung gibt es nicht. Wichtig ist Klassenerhalt. Wir wollen es nicht so spannend machen wie in der letzten Saison. Das Team will sich mit dem neuen Trainerteam weiterentwickeln und in der Regionalliga etablieren. Der Kader wurde gezielt verstärkt, um die Qualität zu erhöhen und frische Impulse zu setzen", lässt der Verein wissen.