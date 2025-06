Aubstadt schnappt Bamberg Offensivtalent weg

In seiner Premierensaison in der Regionalliga etablierte sich Hushcha auf Anhieb als Stammspieler und absolvierte beeindruckende 32 Partien, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Der gebürtige Weißrusse, geboren am 2. September 2005, begann seine fußballerische Laufbahn beim FC Minsk und FC Dynamo Brest. Nach dem Umzug nach Deutschland spielte er zunächst beim ASV Neumarkt in der Jugend, ehe er sich dem FC Eintracht Bamberg anschloss, wo er sowohl in der U19 als auch in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde.



„Die Verantwortlichen aus Aubstadt sind im Winter mit großem Interesse und einer klaren sportlichen Perspektive auf mich zugekommen“, erklärt Hushcha seine Entscheidung. „Im Gegensatz zu anderen Vereinen hat Aubstadt mir das größte Vertrauen entgegengebracht – das war für mich ausschlaggebend.“ Der Student hat bereits einen sehr positiven Eindruck vom neuen Umfeld: „Aubstadt ist eine ambitionierte Mannschaft mit einer gesunden Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich sehe hier großes Potenzial für die nächsten Jahre.“ Seine sportlichen Ziele hat Hushcha klar im Blick: „Ich möchte mit vielen Torbeteiligungen helfen, das Team voranzubringen. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen und möglichst weit oben in der Tabelle landen.“



Der Verein ist überzeugt vom Neuzugang: „Radzivon hat in Bamberg als 18-Jähriger sofort Fuß gefasst, war Stammspieler und hat mit 32 Einsätzen und 5 Toren ein starkes erstes Jahr hingelegt. Wir erwarten uns sehr viel von ihm. Punkt. Er ist ein junger Spieler aus der Region, der für seine Chance brennt – genau solche Typen wünschen wir uns beim TSV Aubstadt“, geben die Verantwortlichen zu Protokoll.