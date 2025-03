Aubstadt plötzlich im Abstiegskampf: »Haben wir so nicht erwartet«

Der TSV Aubstadt hatte am Wochenende frei. Zumindest stand kein Ligaspiel auf dem Programm. Weil die Profireserve des FC Bayern München zahlreiche Akteure zu Nachwuchs-Nationalmannschaften abstellte, wurde die Partie auf den 23. April verlegt. Und die Pause kam den Aubstädtern gar nicht so ungelegen, wie Cheftrainer Julian Grell bestätigt: "Die Woche war ganz wichtig für uns, um tief reinzugehen in die Analyse und viele ausführliche Gespräche zu führen." Gesprächsbedarf gibt`s nämlich ordentlich bei den Grabfeldern, die durch den schwachen Start plötzlich wieder mitten drin sind im Abstiegskampf. Nur mehr zwei Zähler trennen die Aubstädter von den Relegationsrängen.



Den Fehlstart nimmt Grell auch auf seine Kappe: "Das haben wir so nicht erwartet, das muss ich ehrlich sagen. Wir als Trainerteam nehmen uns da überhaupt nicht aus der Verantwortung heraus. Wir haben vielleicht ein wenig den Fokus verloren. Wir haben in den vergangenen Tagen versucht, den Blick wieder aufs Wesentliche zu richten und ein Verständnis für unser Situation zu entwickeln. Wir wollen wieder mit einer ganz anderen Energie und Intensität auftreten."



Warum die Aubstädter vom Weg abgekommen sind, dafür führt Grell mehrere Gründe an: "Wir haben uns durch die gute Punkteausbaute im Herbst und die Neuzugänge im Winter ein wenig blenden lassen. Dadurch sind wir ein wenig nachlässig geworden. Statt auf Altbewährtes zu setzen, wollten wir direkt etwas Neues aufbauen. Das war ein Fehler. Wir müssen wieder auf den Weg kommen, der uns im Herbst ausgezeichnet hat." Die namhaften Neuzugänge Severo Sturm und Pasal Moll funktionieren noch nicht wie gewünscht, weshalb Grell "ausgiebig in die Spieler reingehört hat, um einen gemeinsamen Nenner zu finden", wie er es beschreibt.