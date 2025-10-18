Aubstadt gegen FC Bayern II LIVE: Nationalspieler fehlt Münchnern

Der FC Bayern München II gastiert in Aubstadt. Nach vier sieglosen Spielen sollen endlich wieder drei Punkte in der Regionalliga her. Der Live-Ticker.

Zuletzt zeigte die Formkurve etwas nach oben. Enttäuschten die kleinen Bayern noch in Hankofen, Vilzing und gegen die Würzburger Kickers, so hatten die Münchner in Ansbach den Sieg auf dem Fuß. Doch Top-Torjäger Anton Heinz verpasste aufgrund eines Platzfehlers ein sicheres Tor.

Vorbericht: München – Vier Spiele in Folge ohne Sieg, abgerutscht auf Rang 13 der Regionalliga und zuletzt nur zwei Tore in vier Spielen: Der FC Bayern München II hatte in den vergangenen Wochen erhebliche Probleme. Da könnte die Länderspielpause gerade zur rechten Zeit gekommen sein, um gegen den TSV Aubstadt endlich den Bock umzustoßen.

Nationalspieler fehlt dem FC Bayern München II gegen den TSV Aubstadt

„Von den Gegebenheiten könnte es ein Ansbach 2.0 werden. Wieder treffen wir auf eine Mannschaft, die einen ordentlichen Lauf hat“, warnt Holger Seitz, Trainer der Münchner, auf der Vereinshomepage. „Der Platz wird schwer zu bespielen sein, da kommt es auf die elementaren Dinge des Fußballs an. Eine gewisse Zweikampfhärte an den Tag zu legen und dann auch über eine gute Kommunikation auf dem Platz zur spielerischen Stärke zu finden.“

Bitter: Mit Tim Binder und Artur Degraf sind zwei Bayern-Youngster fraglich. Zudem fehlen neben den Langzeitverletzten auch noch Michael Scott, Javier Fernandez, Benno Schmitz, Guido Della Rovere, Louis Richter und Felipe Chávez (angeschlagen), der jüngst für Peru sein erstes A-Länderspiel machte.

FC Bayern wohl ohne Lennart Karl und Wisdom Mike gegen Aubstadt

Und: Angesichts des Bundesliga-Spiels am Abend gegen Borussia Dortmund dürften auch Lennart Karl und Wisdom Mike nicht bei der Regionalliga-Reserve verweilen. In der Offensive dürfte Seitz angesichts der langen Ausfallliste auf neuen Schwung setzen.

Der Gegner ist dagegen in guter Form. Fünf Zähler holte Aubstadt aus den letzten drei Begegnungen, auch wenn zuletzt nur zwei Remis raussprangen. Anstoß in Aubstadt ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.