Aubstadt freut sich über einen Rückkehrer aus Berlin vom BFC Preussen

Aubstadts Klubchef Herbert Köhler (li.) begrüßt Rückkehrer Adrian Kireski. – Foto: Verein

Der TSV Aubstadt hat mittlerweile auch wieder die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern aufgenommen. Das erste Testspiel haben die Grabfelder auch schon absolviert. Am vergangenen Samstag gab`s zuhause ein 1:1 gegen den Bayernligisten Würzburger FV. Rund um den Testauftakt gegen den WFV haben die Aubstädter den dritten Sommerneuzugang bekanntgeben können. Nach Jacob Engel (vom SGV Freiberg) und Fabio Bozesan (Rückkehr aus den USA) kommt Adrian Kireski aus der Regionalliga Nordost vom BFC Preussen zurück nach Aubstadt.

Der 25-jährige Defensivspieler kehrt nach seiner Station beim BFC Preussen zurück ins Grabfeld und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Regionalligaspielen mit. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß wurde sieben Jahre lang in der Nachwuchsabteilung von Darmstadt 98 ausgebildet. Im Herrenbereich spielte er bereits für den TSV Aubstadt, den 1. FC Lok Leipzig und zuletzt den BFC Preussen.



Adrian Kireski lässt zu seiner Rückkehr in den Landkreis Rhön-Grabfeld wissen: "Ich war immer wieder mit einigen alten Teamkollegen in Kontakt, auch bereits im vergangenen Jahr. Gegen Ende der letzten Saison habe ich meinen Vertrag in Berlin auf eigenen Wunsch aufgelöst, um näher bei meiner Familie zu sein. Ich kenne den Verein und er lag mir immer am Herzen. Sowohl die sportlichen Ziele als auch der familiäre Umgang im Verein und die Nähe zur Familie waren letztlich ausschlaggebend."

Adrian Kireski (am Ball) war zuletzt in der Regionalliga Nordost unterwegs. – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Trotz weiterer Angebote aus der Regionalliga entschied sich Kireski bewusst für die Rückkehr nach Aubstadt: "Ich wollte einen ambitionierten Verein finden, der nicht weit von meiner Familie entfernt ist."