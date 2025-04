Aubstadt bezwingt Bayern II – Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Was für eine Antwort! Nur vier Tage nach der deutlichen Pleite in Augsburg lieferte der TSV Aubstadt im Heimspiel gegen den FC Bayern München II eine beeindruckende Vorstellung ab. Mit 2:1 schlug man die favorisierten Gäste und verbesserte sich auf Tabellenplatz 13. Von Beginn an waren die Hausherren hellwach und präsentierten sich deutlich verbessert: mutig, aggressiv im Pressing und jederzeit hellwach. Bayern tat sich schwer, ins Spiel zu finden, während Aubstadt mit gezielten Nadelstichen für Gefahr sorgte. Nach einer Ecke nickte Tim Hüttl in der 25. Minute zur Führung ein – der Auftakt in einen leidenschaftlich geführten Fight.





In der zweiten Halbzeit setzte Aubstadt weiter nach, kombinierte stark und erhöhte durch Leon Heinze nach klasse Vorarbeit von Jens Trunk auf 2:0 (79.). Erst in der Nachspielzeit gelang den Münchnern durch Jonah Kusi-Asare der Anschluss, der jedoch zu spät kam. Der TSV belohnte sich für eine starke Leistung und zeigte, dass er das Zeug dazu hat, sich aus dem Tabellenkeller zu kämpfen. Drei enorm wichtige Punkte lassen die Unterfranken aufatmen – dank eines mannschaftlich geschlossenen Auftritts mit hoher Intensität.

Der FC Bayern II hingegen verpasste eine große Chance: Ein Punkt hätte schon gereicht, um auf Platz zwei zu klettern – stattdessen bleibt man auf Rang fünf hängen und muss die Aufstiegsambitionen zumindest vorerst zügeln. Aubstadt dagegen schöpft neuen Mut – der Kampf um den Klassenerhalt bleibt spannend!

Hier geht's zu den Liveticker-Highlights...