Aubinger schlagen in Neuried auf SVA vor dem letzten Spiel dieses Jahres

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese Fußballweisheit trifft auf die Aubinger ganz besonders zu. Ziemlich exakt 40 Stunden nach dem Auswärtserfolg in Deisenhofen stehen die SVA-Kicker wieder vor einem Spiel in der Fremde. Am morgigen Samstag wartet der TSV Neuried im Sportpark auf die Ghigani-Elf. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Eigentlich ist die Vorbereitungszeit zu knapp. Zwischen Donnerstag-Abend und Samstag-Mittag zwei Auswärtsspiele abzureißen, das ist grenzwertig. SVA-Allrounder Quirin Hösch aber bringt es auf dem Punkt: „Der Sieg im Rücken trägt uns. Ich freue mich auf das Spiel in Neuried.“ Tatsächlich kann der gestrige 3:2-Erfolg ungeahnte Kräfte freisetzen, so hoffen es jedenfalls die Aubinger, zumal die Punkte in Deisenhofen hart erkämpft werden mussten. Solche Emotionssiege können eine Mannschaft eine gewisse Zeit tragen. Und die Aubinger wissen schließlich auch, dass nur noch 90 Minuten bis zur verdienten Winterpause fehlen. Ein einziges Mal noch an Grenzen gehen, ein letztes Mal noch kämpfen, rennen und investieren für drei Punkte, die den SV Aubing in beruhigende Tabellengefilde führen könnten. Sich vom Abstiegskampf quasi zu verabschieden wäre der Lohn, für den jetzt nochmals jeder Einsatz lohnt. Für Quirin Hösch ist es der letzte Einsatz im Aubinger Trikot. Ihn verschlägt es beruflich in die Pfalz. Seit 2017 hat er für den SVA seine Fußballstiefel geschnürt. Damit zählt er zu den dienstältesten Spielern. Gerade erst war der technisch versierte Kicker aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrt. Ein SVA-Fan: „Wir werden ihn in Aubing als ‚Mister Zuverlässig‘ in absolut guter Erinnerung behalten.“

Nur zu gerne möchte sich Hösch mit einem Sieg aus Aubing verabschieden. Das wird allerdings nicht einfach. Der TSV Neuried steht derzeit nur knapp über den Abstiegsrängen und hat gegenwärtig den unbeliebten Relegationsplatz inne. Der TSV ist also zweifellos unter Druck und rechnet sich gegen den SV Aubing einen Befreiungsschlag aus. Seit acht Spielen ist Neuried jetzt schon sieglos, und es wäre für die Mannen aus dem Sportpark natürlich ein Segen, diese Negativserie vor der Winterpause endlich hinter sich zu lassen. Hoffnung spendet der 2:1-Hinspielsieg in Aubing. Für diese ärgerliche Niederlage möchten sich indes die Aubinger unbedingt am Samstag revanchieren. Es steht also eine durchaus spannende Partie im Sportpark an.