Aubinger Befreiungsschlag SVA siegt vor der Winterpause 1:0 in Neuried

Es dürfte in der langen Geschichte des SV Aubing nie zuvor zwei Auswärtssiege innerhalb von zwei Tagen gegeben haben. Eben dies aber haben die Aubinger jetzt vollbracht. Dem 3:2-Erfolg vom Donnerstag-Abend in Deisenhofen folgte am Samstag ein 1:0-Sieg in Neuried. So können die Mannen von Trainer Patrick Ghigani nunmehr durchatmen und die Winterpause frei von Abstiegssorgen genießen. Der Sieg beim TSV Neuried war voll und ganz verdient und hätte eindeutig höher ausfallen können. Aubing vergab mehrere Großchancen leichtfertig. Dadurch blieb die Partie bis zum Schluss sehr spannend.

Das Tor des Tages hatte Athanasios Savvas bereits nach acht Minuten erzielt. Schon zuvor hatten die Aubinger eine Großchance nicht zu nutzen gewusst. Auch nach dem Treffer war der SVA dem zweiten Tor sehr nahe. Insofern war die knappe Führung aus Sicht des TSV eher schmeichelhaft. Die Hausherren wussten zwar phasenweise im Aufbauspiel zu gefallen, hatten aber offensiv kaum Schlagkraft zu bieten. So ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Aubing vergab weitere Möglichkeiten, Neuried drang kaum gefährlich in den Strafraum der Aubinger ein. In den letzten Spielminuten stemmten sich die Aubinger, wieder lautstark von ihren Anhängern unterstützt, mit viel Leidenschaft gegen den Schlussspurt der Neurieder; am Ende mit Erfolg. Es blieb beim 1:0-Auswärtserfolg. Das Spiel in Neuried war der letzte Auftritt von SVA-Abwehrspieler Quirin Hösch, der den Verein berufsbedingt im Winter verlässt. Mannschaft und Fans verabschiedeten der Aubinger Allrounder noch auf dem Platz gebührend.