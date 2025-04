Aubing-Urgestein Koch vor der Krönung: „Es gibt keinen besseren in der Liga“

Der SV Aubing marschiert in Richtung Landesliga. Dabei kann sich der SVA auf Urgestein Daniel Koch verlassen, der sich in Topform befindet.

Aubing – Die Worte von Penzberg-Trainer Maximilian Bauer vom vergangenen Woche waren bemerkenswert, und zugleich nicht aus der Luft gegriffen. Der SV Aubing sei für ihn „definitv keine Bezirksliga-Mannschaft.“ So tadelte er die Leitung seiner Elf, die am Ende beim 2:5 klar unterlegen war.

Vier Siege, ein Unentschieden – die Bilanz der Grün-Weißen kann sich in diesem Jahr sehen lassen. „Besser geht es nicht. Der Start war hervorragend. Mit dem Unentschieden gegen Planegg sind wir überragend reingestartet“, sagt Koch. In diesen fünf Spielen erzielte er sechs Treffer und steuerte so einen wichtigen Teil zu den Siegen bei.

Aktuell hat Aubing an der Tabellenspitze zehn Punkte Vorsprung – und ein Spiel in der Hinterhand. In den letzten sieben Partien müsste viel schiefgehen, um den Aufstieg noch zu verpassen. „Wir müssen erstmal den Aufstieg schaffen, um dann reden zu können, dass wir in die Landesliga gehören“, mahnt Koch zur Vorsicht. „Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Wir reden wieder, wenn es so weit ist.“

Erster Aufstieg in die Landesliga greifbar nah

Für Aubing wäre es der erste Aufstieg in die Landesliga seit Vereinsgründung. In den letzten Jahren bekamen die Grün-Weißen auch immer mehr den Spitznamen „Bezirksliga-Dino“. Damit soll jetzt Schluss sein.

Koch spielt seit 2011 mit einer zweijährigen Unterbrechung in Aubing. Dort erlebte er Höhen und Tiefen – umso mehr hofft er auf die Krönung am Saisonende: „Das bedeutet mir sehr viel. Aubing hat noch nie Landesliga gespielt – und dann mit über 30 dabei zu sein, wäre natürlich sensationell. Aber trotzdem sind es noch ein paar Spiele. Ein paar Siege müssen wir noch einfahren und deswegen die Füße stillhalten.“