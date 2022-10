Aubing überzeugt in Unterzahl Haidhausen muss in der Fremde erstmals Punkte lassen

Ein mitreißendes Spektakel erlebten die Zuschauer am Sonntag in Aubing. Der SV Aubing kann in Unterzahl die Siegesserie der Spielvereinigung auf fremden Plätzen stoppen. Am Ende eines spannenden Fußballnachmittags vermeldet die Anzeigetafel ein 2:2-Untentschieden.

Unglaublich! Der SV Aubing kann in Unterzahl ein verloren geglaubtes Spiel noch wenden und am Ende einen Punkt gegen das Spitzenteam aus Haidhausen sichern. Für schwache Nerven war das jedenfalls nichts. Aubing geht als moralischer Sieger aus der Auseinandersetzung hervor und hätte am Ende gar gewinnen können. Doch der Reihe nach: In der Anfangsphase merkte man den Grün-Weißen eine Entschlossenheit an, die in der Vorrunde gelegentlich gefehlt hatte. Die Aubinger gingen sehr engagiert zu Werke und waren zunächst denn auch das Team mit mehr Herz und Leidenschaft. In der 11. Spielminute unterband Hans Haderecker einen Haidhausener Angriff durch Foulspiel. Dem Schiedsrichter gefiel es, dafür die rote Karte zu ziehen und den SV Aubing somit frühzeitig empfindlich zu schwächen. Doch auch ohne ihren Abräumer standen die Aubinger im Anschluss gut. Savvas hätte den SVA beinahe sogar in Führung geschossen, vergab aber knapp. In der 36. Spielminute griff der Unparteiische erneut entscheidend in das Spielgeschehen ein und entschied nach Foulspiel auf Elfmeter für die Gäste, den Gilbert Diep schließlich verwandeln konnte.

Im zweiten Durchgang war es dann Florian Härtel, der in der 52. Spielminute für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte und auf 0:2 stellen konnte. Die Würfel schienen damit gefallen, wenn auch zehn Aubinger nicht aufsteckten und weiterhin tapfer gegenhielten. Als in der 59. Minute plötzlich das 1:2 durch Thomas Graml fiel, schöpften die Aubinger neue Hoffnung. Es war schon stark, wie die Heimelf in dieser Phase auftrat. Und tatsächlich: Nach 63 Minuten war es Artin Shamolli, der den vielumjubelten Ausgleich markieren könnte. Fortan ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Aubing hätte in Unterzahl die Partie komplett drehen können, vergab aber eine Reihe an Einschussmöglichkeiten, darunter auch einen Foulelfmeter. So blieb es schließlich bei dem 2:2-Unentschieden.