🗣: Aubing-Trainer mit "gutem Näschen" – KSC feiert "tollen" Sieg

"Die Jungs reißen im Moment viel ab", so Aubing-Trainer Martin Buch (rechts) über die Leistung seiner Spieler. – Foto: Dieter Metzler

Englische Woche in der Landesliga Südost! Während am heutigen Mittwoch weitere Partien anstehen, konnte der Kirchheimer SC gestern bereits den FC Unterföhring besiegen. Schwabing und Hallbergmoos teilen die Punkte und Aubing startet blitzsauber. Die Stimmen der Trainer:

Martin Buch, Trainer des SV Aubing: »Das Spiel war wirklich ein bisschen zerfahren. Wacker war sehr intensiv in den Zweikämpfen, ohne dabei unfair zu sein. Man hat aber gemerkt, dass sie am Anfang einfach mehr wollten als wir. Auch die zweiten Bälle gingen fast alle an Wacker. Deshalb sind sie aus meiner Sicht auch verdient in Führung gegangen. Wir haben dann aber diesen Weckruf gebraucht – und auch angenommen. Danach haben wir angefangen, mehr Chancen zu kreieren und vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht. Ich glaube, es war wichtig, mit diesem Ergebnis in die Kabine zu gehen.

Zur Pause haben wir zweimal gewechselt und dadurch eine andere Dynamik ins Spiel gebracht. Danach waren wir eigentlich sehr gut drin. In der zweiten Halbzeit war es noch einmal etwa zehn Minuten lang etwas verfahren, dann machen wir das 2:1. Wacker musste aufmachen und wir haben die Kontersituationen gut ausgespielt. Was mich ärgert, wie schon in Eggenfelden, ist, dass wir das Spiel nicht früher zumachen. Wir lassen es zu lange offen und dürfen uns am Ende nicht beschweren, wenn vielleicht noch das 2:2 fällt. Dafür haben wir aber auch einen guten Torwart, der uns diese Situation rettet. Auf der anderen Seite bekommen wir durch einen Konter noch einen Elfmeter, den wir nicht verwandeln. Umso schöner war dann die Einwechslung von Ziad Saibou. Die Entscheidung haben wir als Trainerteam gemeinsam getroffen. Da hatten wir ein richtig gutes Näschen, denn er kommt rein und macht mit seinem ersten Kontakt ein Tor aus 40 Metern. Das ist natürlich ein besonderer Fußballmoment. Überhaupt reißen die Jungs im Moment viel ab. Vor allem gefällt mir der tolle Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jetzt müssen wir einfach dranbleiben.«

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: "Es ist immer noch ärgerlich. Die erste Halbzeit war fürchterlich – wir haben alles vermissen lassen, was wir eigentlich spielen können und wollen. In der zweiten Halbzeit waren die ersten 15 bis 20 Minuten in Ordnung, insgesamt war unser Auftritt aber wirklich nicht gut. Meine Jungs müssen daraus lernen, dass 80 Prozent niemals reichen werden. Positiv war die Moral: Trotz des schwachen Spiels haben wir bis zum Schluss alles rausgehauen. Glückwunsch an Kirchheim." Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: "Das war ein toller und verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir uns noch mehr belohnen können. Nach dem 1:1 haben wir sehr gut reagiert und das zweite Tor nachgelegt. Am Ende machen wir es nochmal spannend, umso emotionaler war dadurch der Abpfiff. Glückwunsch an meine Mannschaft."

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: "Es war heute ein sehr intensives Spiel. Die erste Halbzeit gehörte uns, die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit gingen an Hallbergmoos. Die letzten 15 Minuten waren dann ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams das Spiel noch auf ihre Seite hätten ziehen können. Für die Zuschauer war es sicherlich ein sehr spannender Fight. Unser 1:0 war hervorragend herausgespielt. Beeindruckend, welche Qualität Lasse Beethäuser nach seiner langen und komplizierten Verletzung sofort wieder in unser Spiel bringt! Ein Kompliment aber an die gesamte Mannschaft. Teilweise haben wir guten Fußball gespielt, gleichzeitig aber auch die mentalen Tugenden gezeigt, als es darauf ankam. Am Ende ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis." Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Über die gesamten 90 Minuten haben wir defensiv relativ wenig zugelassen und kompakt verteidigt. Leider waren wir vor dem 0:1 nicht wachsam genug. Sowohl beim langen Ball auf den Flügel als auch im Zentrum gegen Sibilia haben wir zu spät geschaltet und waren folgerichtig die entscheidenden Schritte zu spät. Ein Torjäger seiner Qualität nutzt das natürlich eiskalt aus. Mit Ball war das in der ersten Halbzeit nicht das, was die Jungs eigentlich können. Wir agierten etwas lethargisch, zu ungenau und mit zu wenig Tempo. Auch die Seitenverlagerungen, die uns große Räume eröffnet hätten, haben wir nicht konsequent genug umgesetzt. Nach der Pause war es dann ein ganz anderer Auftritt. Wir waren aggressiver und haben mit deutlich mehr Druck nach vorne gespielt. Der Ausgleich entsteht durch eine Balleroberung im Zentrum und natürlich durch ein Traumtor von Bene Orth. Die Jungs haben bis zum Schlusspfiff den Willen gezeigt, das Spiel komplett zu drehen. Allerdings waren wir im letzten Drittel beziehungsweise beim entscheidenden Pass im und um den Strafraum zu ungenau. Da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Aufgrund der schwachen ersten Halbzeit müssen wir mit dem Punkt aber leben. Wir werden weiter daran arbeiten, unser Spiel über die vollen 90 Minuten durchzuziehen, und freuen uns jetzt riesig auf unser erstes Heimspiel der Saison."

Heute, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning SB Chiemgau Traunstein Traunstein 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr TSV Murnau TSV Murnau SpVgg Unterhaching Haching II 19:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr ESV Freilassing Freilassing SSV Eggenfelden Eggenfelden 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV Grünwald Grünwald 18:30 PUSH