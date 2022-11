Aubing rennt, kämpft, siegt Kluger Auftritt gegen den VfL Denklingen

Im Aubinger Lager war man sich seit Tagen schon einig: Gegen Denklingen muss ein Dreier her, wenn das Schiff der Aubinger nicht vollends ins Schlingern geraten soll. Nun, die SVA-Elf lieferte und gewann ein schwieriges Spiel mit 2:0. Obwohl personell arg gebeutelt, legten die Aubinger von Beginn an schwungvoll los. Der SVA war überaus präsent in den Zweikämpfen und betont zielstrebig nach vorn. Immer und immer wieder wurden die Spitzen gesucht, während die Hintermannschaft gegen Angriffe der Gastes stets gut gewappnet war. Wohltuend war die Ruhe, die Patrick Bäumle im Verbund mit seinen Abwehrleuten ausstrahlte. In den ersten 45 Spielminuten ließ die Aubinger Hintermannschaft kaum Torchancen des Gegners zu, Torhüter Ladich musste nicht ein einziges Mal ernsthaft ins Geschehen eingreifen. Insgesamt aber machte Aubing das Spiel und stieß mehrfach gefährlich nach vorn. Belohnt wurde der Einsatz mit dem Führungstreffer schon nach wenigen Spielminuten. Athanasios Savvas war nach schönem Aubinger Angriff zur Stelle und vollendete gekonnt. Nach gut 30 Spielminuten war es erneut Savvas, der auf 2:0 erhöhen konnte und zwar durch Foulelfmeter. Zum Seitenwechsel war die Aubinger Führung allemal verdient.

Im zweiten Durchgang merkte man den Gästen eine Entschlossenheit an, die in der ersten Halbzeit bisweilen noch gefehlt hatte. Denklingen fuhr nun Angriff auf Angriff, ohne sich allerdings vor dem Tor entscheidend in Szene setzen zu können. Meistens war ein Aubinger Abwehrbein dazwischen, oder aber der VfL leistete sich Flüchtigkeitsfehler, die den Aubingern in die Karten spielten. Der SVA selbst kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zwingend in den Denklinger Strafraum. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken war das aber taktisch durchaus auch so gewollt. Aubing zog sich merklich zurück, ließ den VfL kommen und setzte gelegentliche Nadelstiche, die aber nicht mehr so konsequent herausgespielt wurden wie noch in der Anfangsphase. Wäre ein Tor für Denklingen gefallen, hätte sich das Spiel möglicherweise anders entwickelt, doch die Aubinger Abwehr blieb bis zum Schluss stabil. Und so konnten am Ende die Aubinger mit ihren Fans einen wichtigen Sieg feiern. Aus Aubinger Sicht war das Comeback von Mark Koller erfreulich, der in der Schlussphase nach vielen Monaten Verletzungspause erstmals wieder zum Einsatz kam und einen guten Eindruck hinterließ.