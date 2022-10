Aubing: Prüfung am Wolkerweg Der FC Neuhadern erwartet den SVA

Die Auswärtspartie in Neuhadern zählt gewiss zu den unangenehmsten Aufgaben in der Bezirksliga Süd. Der SV Aubing hat diese Aufgabe am Sonntag um 14:00 Uhr vor der Brust. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz sind schon manche Klubs ausgerutscht, so beispielsweise der TSV Murnau. Wie wird sich die Elf von der Kronwinklerstaße dort präsentieren?

Ein Spaßvogel neckte die Aubinger neulich mit der flapsigen Bemerkung: „Euer SVA, die launische Diva vom Main“. Oder besser vom Wasserturm. Der Spruch hat einen wahren Kern. Die Aubinger spielen mal pfui und dann wieder hui. Ein Auf und Ab stellt die Fans auf eine dauerhafte Geduldsprobe. Zuletzt gab es eine historische Klatsche gegen Garmisch, ein furioses Feuerwerk in Penzberg und eine ganz maue Nummer gegen Wolfratshausen. Wohin also geht der Weg, SV Aubing? Vielleicht liefert der Sonntag neue Antworten? Drei Punkte könnten das 2:5 vom vergangenen Wochenende gegen den Ball Club Farchet vergessen lassen. Eine weitere Pleite hingegen würde mit Blick auf die nächsten schwierigen Spiele für neue Sorgenfalten sorgen, denn die Liga ist wahrlich leistungsmäßig eng beieinander. Für den neutralen Beobachter ist die diesmalige Bezirksliga Süd eine wahre Freude, für die Betroffenen ist es eine reine Nervensache. Schnell geht es abwärts, und zügig geht es auch nach oben, wenn man denn eine Serie an den Tag legen kann.

Die Aubinger arbeiteten zuletzt an einer solchen Serie, wurden nun aber zurückgeworfen. Es gilt, gleich wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Dass jeder tatsächlich jeden schlagen kann, hat sich herumgesprochen. Allein der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wirkt stabil genug für einen direkten Wiederaufstieg. Alle anderen Mannschaften haben ihre Verwundbarkeiten, haben ihre Stärken. Auch die Tabellenkinder aus Großhadern und Berg spielen bisweilen einen guten Ball. Insofern erwarten Fußballfreunde am Sonntag in Neuhadern ein Spiel auf Augenhöhe. Der FC hat am vergangenen Wochenende mit 1:0 in Denklingen gewinnen können und neues Selbstbewusstsein getankt. In der Tabelle finden sich Aubing und Neuhadern mit jeweils 15 Punkten auf den Plätzen sieben und neun wieder.