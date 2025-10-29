Aubing-Neuzugang schlägt in der Landesliga voll ein: „Sind eines der besten Teams“

Alexander Rojek lief in der laufenden Saison bereits für zwei Vereine auf. Mit Aufsteiger SV Aubing überrascht er derzeit in der Landesliga Südost.

München – 17 Spiele sind in der Landesliga Südost bislang erst gespielt. Alexander Rojek hat schon jetzt eine turbulente und denkwürdige Saison hinter sich. Der 29-Jährige wechselte erst im Sommer vom Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald zum Aufsteiger SVN München. Zu diesem Zeitpunkt hatte niemand daran gedacht, dass der Stürmer nur wenige Wochen später für Liganeuling SV Aubing auflaufen würde. „Diese Entwicklung war absolut nicht zu erwarten. Der erneute Wechsel kam schon sehr überraschend“, gibt auch Rojek gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zu.

Ausschlaggebend dafür war vor allem auch Trainer Patrick Ghigani , der Rojek jedoch von Anfang an klarmachte, dass er keine Zeit zur Eingewöhnung bekommen würde und sogar eine bestimmte Anzahl an Scorern forderte. „Der Druck war auf jeden Fall da“, verrät Rojek.

Bereits in der Vorbereitung sei Rojek klar geworden, dass dem SVN eine schwere Saison bevorstehen würde: „Der Verein dachte, dass es in der Landesliga mit Leistungen wie in der Bezirksliga reichen würde.“ Der schwache Saisonstart, die mangelnde Kaderqualität sowie interne Gründe, auf die der 29-Jährige nicht näher eingehen wollte, veranlassten Rojek dazu, kurz vor Ende des Sommertransferfensters noch einmal auf Vereinssuche zu gehen. Am Ende bekam Ligakonkurrent SV Aubing den Zuschlag.

„Aktuell habe ich einfach das Momentum.“

Alexander Rojek

Doch der ehemalige Regionalliga- und Bayernligastürmer, der dort unter anderem für den SV Heimstetten und den SV Pullach auflief, lieferte von Anfang an. In seinen ersten acht Spielen für den SVA kommt Rojek auf sieben Treffer und fünf Vorlagen – eine Wahnsinnsquote, mit der er Ghiganis Forderungen momentan sogar übertrifft und seine eigenen Ansprüche erfüllt.: „Mein Ziel vor der Saison war, mehr Scorer als Spiele zu haben.“

Bereits beim SVN lieferte Rojek acht Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen. Daran knüpfte er in Aubing nahtlos an: „Aktuell habe ich einfach das Momentum. Alles läuft für mich. Ich habe Jungs hinter mir, die für mich defensiv arbeiten, sodass ich mich nur auf die Offensive konzentrieren kann.“

SV Aubing in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen

Mit diesem Erfolgsrezept mischt Rojek bislang gemeinsam mit den jungen Wilden des SVA die Landesliga auf. Der Liganeuling erfüllt in seiner ersten Saison in der sechsthöchsten Spielklasse direkt die Erwartungen als spielstarke und individuell überdurchschnittlich gut besetzte Mannschaft. Der SVA liegt in der extrem engen Liga nur sechs Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. „Mit einer anderen Einstellung, wäre teilweise sogar noch mehr drin gewesen“, gesteht Rojek.

Geht es nach Rojek, soll der aktuelle Blick auf die Tabelle nicht nur eine Momentaufnahme bleiben: „Wir sind eines der besten Teams der Liga. Die Top fünf sind mindestens unser Ziel. Mit der Qualität, dem Mannschaftszusammenhalt und der Spielidee des Trainerteams ist das auch absolut realistisch.“

„Er macht uns noch weniger ausrechenbar.“

Patrick Ghigani über Alexander Rojek

Trainer Ghigani schwärmt gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern von der Spielintelligenz und Qualität seines späten und überraschenden Neuzugangs, der bislang die Erwartungen sowohl sportlich als auch menschlich vollends erfüllt: „Er ist im letzten Drittel brandgefährlich und macht uns individuell noch stärker sowie als Mannschaft noch weniger ausrechenbar.“

Rojek soll dabei nicht nur auf dem Platz mit seiner Klasse helfen, sondern auch als Vorbild für die vielen jungen Spieler dienen: „Er wird von jedem in der Mannschaft und im ganzen Verein vollends respektiert und akzeptiert“, erklärt Ghigani. „Das zahlt er mit Leistung zurück.“

Seine Rolle im Team sieht Rojekt selbst ähnlich: „Ich gehöre zu den wenigen erfahrenen Spieler und soll die Jungen mitziehen. Sie schauen sich immer wieder etwas von mir ab, auch im Training.“ Beim Blick auf die Tabelle scheint dieser Plan bislang gut aufzugehen. (Alexander Nikel)