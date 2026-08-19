🗣: Aubing konnte "Tempo von Unterhaching nicht mitgehen"

Am Dienstagabend konnte die SpVgg Unterhaching II beim SV Aubing siegen. Beide Mannschaften standen vor dem Spiel mit je sieben Punkten aus fünf Partien nur knapp über dem Strich, die Gäste konnten sich mit dem Auswärtserfolg ins Tabellenmittelfeld katapultieren. Das Spiel im LIVE-Ticker zum Nachlesen sowie die Stimmen zur Partie.
Martin Buch, Trainer des SV Aubing: »Leider konnten wir gerade in der Anfangsphase das Tempo von Unterhaching nicht ganz mitgehen. Wir waren zu spät in den Zweikämpfen, haben nach eigenem Ballbesitz den Ball zu leichtfertig hergegeben und den Gegner durch individuelle Fehler erneut eingeladen. So geraten wir wieder in Rückstand. Anschließend werden wir etwas aktiver, verlieren aber erneut den Anschluss und gehen mit einem 0:2 in die Halbzeitpause.«
Was dann in der zweiten Halbzeit passiert, macht Mut: Die Mannschaft zeigt eine klare Reaktion, spielt guten Fußball und kreiert über die gesamte zweite Halbzeit viele Chancen und lassen dabei selbst nichts mehr zu. Leider haben wir den Ball nicht über die Linie bekommen. Unterhaching kratzt dreimal den Ball von der Linie und hat zudem einen überragenden Torwart. Mit einem früheren Anschlusstreffer wäre das Spiel sicherlich noch einmal richtig spannend geworden. Am Ende stehen wir aber nach zwei Niederlagen in Folge enttäuscht da.
Die zweite Halbzeit hat gezeigt, was in uns steckt. Darauf müssen wir aufbauen.«
Die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching hat das Auswärtsspiel beim SV Aubing mit 2:0 gewonnen. Vor 150 Zuschauern legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg bereits im ersten Durchgang. Luis Lemke brachte Unterhaching mit 1:0 in Führung (11.). Noch vor der Pause erhöhte Samuel Weiß auf 2:0 (36.) und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Ausgangsposition.
Nach dem Seitenwechsel verwaltete Unterhaching II den Vorsprung konsequent und ließ Aubing nicht mehr in die Partie zurückfinden. Die Gastgeber bemühten sich um den Anschlusstreffer, konnten die stabile Defensive der Hachinger aber nicht entscheidend überwinden. Weil auch Unterhaching keine weitere Gelegenheit mehr verwertete, blieb es beim bereits zur Pause feststehenden 2:0. Unterhaching II steht nach dem Erfolg mit zehn Punkten auf Tabellenplatz sechs, Aubing kommt auf sieben Zähler und belegt Rang zwölf.
SV Aubing München – SpVgg Unterhaching II 0:2
SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Michael Appiah, Ben Damoah, Yassin Ayed (46. Edi Haziri), Adonis Morina, Abdul Bangura, Adam Zouaidi (73. Nikola Negic), Matthias Boedinger (56. Ömer Haslak), Daniel Koch (86. Emre Kekec), Balthasar Zimmermann - Trainer: Martin Buch
SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Luis Hasenstab, Samuel Krenzer, Leonidas Mocquot (46. Philipp Knörchen), Samuel Weiß (86. Felix Müller), Daris Ibraković (64. Lapo Klee), Nick Kaulfers, David Michelini, Milan Kodaj, Luis Lemke, David Babic - Trainer: Jan zur Nieden
Tore: 0:1 Luis Lemke (11.), 0:2 Samuel Weiß (36.)