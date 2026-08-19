🗣: Aubing konnte "Tempo von Unterhaching nicht mitgehen"

Martin Buch, Trainer des SV Aubing: »Leider konnten wir gerade in der Anfangsphase das Tempo von Unterhaching nicht ganz mitgehen. Wir waren zu spät in den Zweikämpfen, haben nach eigenem Ballbesitz den Ball zu leichtfertig hergegeben und den Gegner durch individuelle Fehler erneut eingeladen. So geraten wir wieder in Rückstand. Anschließend werden wir etwas aktiver, verlieren aber erneut den Anschluss und gehen mit einem 0:2 in die Halbzeitpause.«

Was dann in der zweiten Halbzeit passiert, macht Mut: Die Mannschaft zeigt eine klare Reaktion, spielt guten Fußball und kreiert über die gesamte zweite Halbzeit viele Chancen und lassen dabei selbst nichts mehr zu. Leider haben wir den Ball nicht über die Linie bekommen. Unterhaching kratzt dreimal den Ball von der Linie und hat zudem einen überragenden Torwart. Mit einem früheren Anschlusstreffer wäre das Spiel sicherlich noch einmal richtig spannend geworden. Am Ende stehen wir aber nach zwei Niederlagen in Folge enttäuscht da.

Die zweite Halbzeit hat gezeigt, was in uns steckt. Darauf müssen wir aufbauen.«

Die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching hat das Auswärtsspiel beim SV Aubing mit 2:0 gewonnen. Vor 150 Zuschauern legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg bereits im ersten Durchgang. Luis Lemke brachte Unterhaching mit 1:0 in Führung (11.). Noch vor der Pause erhöhte Samuel Weiß auf 2:0 (36.) und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Ausgangsposition.