Aubing fordert Murnau SVA will endlich in die Spur finden

Spannung in Aubing: Kann der SVA am Sonntag dem Favoriten aus Murnau ein Bein stellen? Die statistischen Zahlen sprechen nicht unbedingt dafür, doch Fußball wäre nicht der Sport, der er ist, wollte man irgendetwas ausschließen. Und so lebt die Hoffnung der Aubinger auf einen Paukenschlag.

Am Sonntag (16. Oktober) kommt mit dem TSV Murnau eines der Spitzenteams der Bezirksliga Süd an die Kronwinklerstraße nach Aubing. Viele Experten hatten dem Aufsteiger vor der Saison zugetraut, in der Tabelle ganz oben mitzumischen. Und so ist es auch gekommen. Die Drachen spielen eine herausragende Runde und mischen massiv im Aufstiegsrennen mit, konnten dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen die bislang einzige Saisonniederlage beibringen und neulich auch in Haidhausen gewinnen. So rund läuft es beim SV Aubing allerdings nicht. Zuletzt setzte es zwei Pleiten gegen Wolfratshausen und in Neuhadern. Die Niederlagen haben wehgetan, denn die Mannen von Patrick Ghigani waren drauf und dran, sich in der Tabelle nach oben zu orientieren. Nach den beiden Pleiten kann es jetzt nur darum gehen, den Abstand zu unteren Rängen stabil zu halten. Dass die Aubinger dazu in der Lage sind, haben sie in dieser Saison schon einige Male angedeutet. Auch die Leistung am vergangenen Wochenende in Neuhadern war nicht so schlecht, allein übergroße Einschussmöglichkeiten sprangen dabei nicht heraus. Am Ende stand man folgerichtig mit leeren Händen da. Die Mannschaft hat in den vergangenen Tagen Fehler analysiert und Pläne für das Murnau-Spiel geschmiedet. Anstoß ist um 14:30 Uhr.

Nachholbedarf haben die Aubinger auch beim Ausbau ihrer Heimbilanz. Bisher gelangen erst zwei Heimsiege gegen Großhadern (6:3) und Berg (1:0). Hoffnung spenden ferner ein gutes 0:0 gegen den SV Bad Heilbrunn und zumindest eine Halbzeit gegen Garmisch-Partenkirchen, als man zunächst mit viel Wucht auftrat und auch führte, ehe sich die Klasse der Werdenfelser dann doch durchsetzen konnte. In diesen beiden Spielen gegen Mannschaften von der Tabellenspitze hatten die Aubinger jeweils sehr gute Phasen. Hier sollten und hier wollen die SVA-Kicker auch am Sonntag ansetzen. Darüber hinaus sind die Drachen in Heimspielen weitaus erfolgreicher als auswärts. Vielleicht kann der SV Aubing dies nutzen. Die Elf von Trainer Ghigani hat jedenfalls nicht vor, die Flinte vor Anpfiff ins Korn zu werfen, sondern will die Chance auf einen Heimdreier unbedingt beim Schopfe packen.