Aubing findet kein Mittel SVA verliert gegen Murnau mit 1:3

Der SV Aubing verliert am Sonntag auf eigenem Platz gegen Murnau klar und deutlich mit 1:3 und muss jetzt aufpassen, nicht in einen kräftezehrenden Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Die Murnauer bleiben indes den Spitzenteams auf den Fersen. Die Gäste überzeugten in Aubing mit einer reifen Leistung.

Die Zuschauer in Aubing erlebten am Sonntag eine Partie, die von Beginn an keine Zweifel aufkommen ließ, wer am Ende als Sieger den Platz verlassen würde. Der TSV Murnau überzeugte auf Aubinger Kunstrasen durch unaufgeregte Geschlossenheit und auch durch Effektivität. Der SV Aubing erwischte keinen guten Tag und fand einfach kein Mittel, um den TSV in Bedrängnis zu bringen. Das Wolfratshausen-Spiel hatte dem Hauptplatz in Aubing arg zugesetzt, so dass auf den Nebenplatz ausgewichen werden musste. Als Vorteil erwies sich das aber nicht. Die Gäste agierten sehr ballsicher und technisch versiert. Nach einer knappen halben Stunde zappelte der Ball nach verwandeltem Foulelfmeter erstmals im Aubinger Netz. Murnau spürte anschließend die Aubinger Verunsicherung und setzte erfolgreich nach. Nach weiteren acht Minuten konnte der TSV auf 2:0 erhöhen und sorgte somit für eine beruhigende Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel wusste Aubing nicht wirklich zuzulegen. Im Gegenteil: Mit dem dritten Murnauer Treffer nach einer guten Stunde Spielzeit war die Entscheidung gefallen. Nach 75 Minuten fiel dann doch noch ein Tor für den SV Aubing, doch auch das 1:3 durch Taha Bulut konnte keine weiteren Kräfte bei den Aubinger freisetzen. Und so plätscherte das Spiel schließlich dem Schlusspfiff entgegen. Insgesamt enttäuschten die Aubinger. Um die Hoffnung auf Punkte erfüllen zu können, wäre doch deutlich mehr Engagement notwendig gewesen. Kein Aubinger Spieler wusste wirklich zu überzeugen. Allerdings war man auch auf einen starken Gegner getroffen, der sich in dieser Form Hoffnungen machen darf, viele weitere Wochen ganz oben in der Tabelle mitzumischen.