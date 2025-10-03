🗣: Aubing beeindruckt gegen Grünwald – Wacker München geschickt

Patrick Ghigani , Trainer des SV Aubing: »Meines Erachtens haben wir eine sehr starke Landesliga-Partie auf wirklich hohem Niveau gesehen. Die Geschwindigkeit und die individuelle Klasse beider Mannschaften waren gut. Wir wussten um die Offensivpower und Stärke von Grünwald und hatten entsprechend einen Matchplan, der in der ersten Halbzeit voll aufgegangen ist. Vieles konnten wir wegverteidigen und haben dank unserer eigenen individuellen Klasse zahlreiche Chancen kreiert und auch unsere Tore gemacht. Wir gehen 1:0 in Führung, Grünwald gleicht aus, wir legen zum 2:1 vor und wieder kommt der Ausgleich.



Nach der Halbzeit hat meine Mannschaft charakterlich und mental ein großes Spiel gezeigt, verdient das 3:2 und 4:2 erzielt. Gegen eine solche Qualität wird es hinten raus natürlich nochmal eng, wobei ich sagen muss, dass wir das letzte Gegentor hätten verhindern können. Grünwald hat immer wieder Chancen kreiert und auch einige liegen gelassen, sodass sie durchaus noch zwingender hätten, werden können.



Aber alles in allem: Wenn wir viermal auswärts in Führung gehen, ist das am Ende ein verdienter Sieg für uns. Meine Jungs haben sehr viel investiert und allein deshalb ist der Erfolg in Grünwald absolut verdient. Das Spiel war insgesamt auf einem sehr hohen Niveau, und wir sind mit den drei Punkten sehr zufrieden. Wir wollten unbedingt auswärts in die Spur finden und haben das gestern beeindruckend geschafft. Jetzt gilt der Fokus den nächsten Aufgaben, die genauso schwer werden – nächste Woche geht es schon in Halbergmoos weiter. Darauf werden wir uns konzentrieren und eine harte Trainingswoche absolvieren, um dort erneut unsere Leistung abzurufen.«

Wacker München verteidigt gut gegen Unterföhring und nutzt seine Chancen