Atug freut sich auf "beeindruckende Kulisse" & will den Topspiel-Sieg

Das ist Trainer Seyhmus Atug. – Foto: Saskia Kobarg

Es ist alles angerichtet für eines der größten Spiele der Saison in der Bezirksliga Hamburg West: Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt der Tabellenzweite FC Elmshorn den punktgleichen Spitzenreiter Kummerfelder SV. Beide Teams stehen bei 58 Zählern, nur das Torverhältnis spricht aktuell für die Gäste - ein echtes Endspiel im Aufstiegskampf.

Morgen, 19:30 Uhr FC Elmshorn Elmshorn Kummerfelder SV Kummerfeld 19:30 PUSH

Dabei ist die Ausgangslage für Elmshorn besonders brisant. Denn gegen Kummerfeld hat der FCE laut FuPa-Datenbank bislang noch nie gepunktet: Sechs Spiele, sechs Niederlagen - auch das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Es ist also nicht nur ein Topspiel, sondern auch die Chance, eine Serie zu durchbrechen.

Atug setzt auf Heimstärke und Kulisse Elmshorns Trainer Seyhmus Atug erwartet ein echtes Highlight; nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch: „Wir erwarten eine beeindruckende Kulisse und gehen davon aus, dass zahlreiche Fußballbegeisterte aus der Region das Spiel verfolgen werden. Entscheidend wird insbesondere sein, welche Mannschaft dem entstehenden Druck am besten standhalten kann", teilt der ehemalige Spieler der TuS Dassendorf und des KFC Uerdingen mit. Die Voraussetzungen sind jedenfalls vielversprechend. Der FCE ist zu Hause eine Macht, gewann alle zwölf Heimspiele der Saison. Eine Serie, die auch im Spitzenspiel Bestand haben soll: „Gleichzeitig ist unser klares Ziel, die drei Punkte auf heimischem Platz zu behalten. Unsere bisher makellose Heimbilanz von 12 Siegen aus 12 Spielen unterstreicht unsere Stärke und soll auch weiterhin Bestand haben", sagt Atug zuversichtlich.

Richtungsweisend für den Aufstieg – und mehr Die Bedeutung der Partie geht über das reine Tabellenbild hinaus. Elmshorn kämpft nicht nur um den Aufstieg in die Landesliga, sondern verfolgt ein langfristiges Projekt: Der Verein will perspektivisch bis 2033 den Sprung in die 3. Liga schaffen. Der erste Schritt dorthin führt über den Aufstieg. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten wäre ein starkes Signal. Kummerfeld reist als Tabellenführer an und hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass es auch enge Spiele für sich entscheiden kann. Für Elmshorn bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, nicht nur die Tabellenführung zu übernehmen, sondern auch ein klares Zeichen im Titelrennen zu setzen. Flutlicht, volle Ränge, maximale Spannung - viel mehr geht in der Bezirksliga kaum.

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